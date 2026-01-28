En el marco de su visita oficial a la República Dominicana, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, encabezó un emotivo desfile junto a la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar en apoyo a la concienciación sobre el autismo. El evento, cargado de simbolismo, fusionó moda, inclusión y compromiso social en una misma pasarela.

Miss Universo y Giannina Azar unidas para concienciar sobre autismo en República Dominicana

La actividad tuvo lugar en el lujoso hotel Kimpton Las Mercedes, donde se dieron cita personalidades del mundo de la moda, líderes institucionales, representantes del sector social y medios de comunicación. La producción general estuvo a cargo del Gurú de la Moda Dominicana, Sócrates McKinney, quien aportó su sello de elegancia y visión estética a una noche memorable.

Miss Universo y Giannina Azar unidas para concienciar sobre autismo en República Dominicana

Durante el desfile, modelos nacionales e internacionales, junto a Miss Universo, lucieron diseños creados especialmente para la ocasión por Giannina Azar, figura de proyección internacional. Las piezas destacaron por su sofisticación y por transmitir el propósito central de la velada: promover la empatía, la inclusión y el respeto hacia las personas dentro del espectro autista.

Miss Universo y Giannina Azar unidas para concienciar sobre autismo en República Dominicana

La pasarela llevó por nombre “La Corona brilla por el Autismo”, reafirmando el poder de la moda como herramienta de sensibilización.

Miss Universo y Giannina Azar unidas para concienciar sobre autismo en República Dominicana

Este desfile forma parte de la agenda oficial de Miss Universo durante su estancia en el país y se enmarca dentro de las celebraciones del 70 aniversario de Miss República Dominicana Universo, una conmemoración que resalta siete décadas de presencia, legado y representación dominicana en el certamen internacional.

Miss Universo y Giannina Azar unidas para concienciar sobre autismo en República Dominicana

En su mensaje de agradecimiento, Fátima Bosch expresó su emoción por la acogida recibida y destacó la importancia de unir belleza y propósito:

Miss Universo y Giannina Azar unidas para concienciar sobre autismo en República Dominicana

“República Dominicana me ha recibido con los brazos abiertos y con el corazón. Este desfile es un recordatorio de que la belleza también tiene propósito”, afirmó.

Por su parte, Giannina Azar agradeció la invitación y resaltó el valor de utilizar la moda como un vehículo de impacto social:

“La moda puede transformar realidades cuando se pone al servicio de mensajes que importan. Gracias a Miss Universo y a la organización Miss República Dominicana por impulsar iniciativas que dejan huella”, señaló.

Miss Universo y Giannina Azar unidas para concienciar sobre autismo en República Dominicana

La directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, extendió su agradecimiento a todos los aliados, colaboradores y personal involucrado en la producción.

“Agradezco profundamente a cada aliado, productor y colaborador que hizo posible este evento, así como al pueblo dominicano por apoyar iniciativas que elevan la moda como plataforma de conciencia social, especialmente en el marco de nuestros 70 años de historia”, expresó.

El desfile reafirma el compromiso social de la plataforma Miss Universo y consolida a República Dominicana como un referente donde la moda, la sensibilidad social y la excelencia convergen.

El evento contó con el auspicio del hotel Kimpton Las Mercedes Santo Domingo, así como el apoyo de J.P. Chenet, Alta Copa, Giannina Azar, Sócrates McKinney, Azul Podcast, Joel Guzmán, Jasiel Encarnación y Carlos Falla Make Up.