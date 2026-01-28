Bahía Ready to Wear y Félix Matos presentan Alma Isleña, un trunk show de moda dominicana en Madrid

Las diseñadoras dominicanas Rachel Puig y María Elisa Castellanos, de Bahía Ready to Wear, junto a Kimberly Félix, creadora de la marca Félix Matos, llevaron el diseño dominicano a Madrid con “Alma Isleña – Trunk Show”, una experiencia íntima y sofisticada celebrada los días 23 y 24 de enero en un espacio privado de la ciudad.

El encuentro fue organizado por Alexandra Gil Peña, anfitriona y parte del proyecto, quien reside en Madrid desde hace más de seis años y aportó una visión estratégica esencial para materializar esta propuesta cultural y de moda.

Alma Isleña fue concebido como una experiencia auténtica, emocional y profundamente conectada con la identidad caribeña, celebrando la artesanía, la creatividad y la estética contemporánea del diseño dominicano. Las colecciones presentadas destacaron piezas confeccionadas localmente, reforzando la importancia del trabajo artesanal y del diseño con raíces.

Este primer trunk show internacional se consolidó como una plataforma para proyectar el talento dominicano en escenarios globales, conectando con una audiencia multicultural que valora la moda con propósito, origen y significado.

El evento generó un impacto notable tanto presencial como digital, reuniendo a dominicanos residentes en Madrid, influencers, creadoras de contenido y figuras del mundo de la moda latinoamericana y española. Alma Isleña se posiciona así como un punto de partida exitoso y una ventana para futuras iniciativas del diseño dominicano en Europa.

