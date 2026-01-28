Así es la colaboración ME by Meliá x Lacoste

ME by Meliá y la icónica firma francesa Lacoste se han unido para dar vida a una colaboración que trasciende la moda: una propuesta de uniformidad que convierte a los equipos de los hoteles en verdaderos embajadores de los valores compartidos por ambas marcas.

ME BY MELIÁ SE VISTE DE LACOSTE: UNA COLABORACIÓN QUE REDEFINE EL ESTILO COSMOPOLITA EN LA HOSPITALIDAD DE LUJO

La nueva colección —curada especialmente para cada destino— permite a cada miembro del equipo expresar su estilo y personalidad a través de piezas que combinan funcionalidad, elegancia y el inconfundible espíritu sport chic de Lacoste. El proyecto debutó este verano en ME Marbella y ME Lisbon, marcando el inicio de un viaje que continuará con el recién inaugurado ME Málaga, hasta llegar progresivamente al resto de propiedades ME by Meliá.

Una colaboración que une creatividad, autenticidad y diseño contemporáneo

Desde Madrid, ME by Meliá, la marca más vanguardista de Meliá Hotels International, confirma que esta alianza con Lacoste es mucho más que un ejercicio estético: es una declaración de intenciones que celebra la creatividad, la autenticidad y la sofisticación moderna.

La unión se materializa en varias iniciativas que acercan el universo Lacoste a los huéspedes, como experiencias inmersivas y activaciones especiales. Ejemplo de ello son ME London, donde la Ultimate Suite ME+ fue intervenida con detalles de la marca francesa y los clientes recibieron invitaciones exclusivas a su boutique; o ME Ibiza, que vivió un takeover completo en su piscina, además de sorprender a sus visitantes con polos helados inspirados en la silueta del emblemático cocodrilo.

Vestuario con sello Lacoste: funcional, elegante y con ADN fashion sport

En el corazón del proyecto está la renovación integral del vestuario del equipo ME. Lacoste imprime su ADN en piezas que equilibran dinamismo, comodidad y elegancia atemporal, logrando una colección que refleja a la perfección la identidad de ME: moderna, fresca y profundamente cosmopolita.

El equipo de ME by Meliá ha celebrado la actualización, destacando la practicidad y actualidad de los nuevos uniformes, reforzando así el rol del talento humano como principal embajador de la marca.

Para presentar esta visión, la colección se dio a conocer mediante una campaña protagonizada por los propios colaboradores de ME Marbella y ME Lisbon, quienes transmiten de forma auténtica la esencia vanguardista de la marca.

Una visión compartida: lifestyle, creatividad y modernidad

ME by Meliá y Lacoste convergen en una filosofía común centrada en el lifestyle, la creatividad y la modernidad. Ambas marcas conectan con un público sofisticado que busca experiencias auténticas y con estilo. Mientras ME by Meliá se enfoca en despertar los sentidos a través del diseño y la experiencia hotelera, Lacoste aporta su inconfundible visión de moda deportiva, dando lugar a un diálogo elegante, contemporáneo y audaz.

Más allá del vestuario, esta colaboración reafirma la apuesta de Meliá Hotels International por aliarse con referentes del mundo creativo para elevar la hospitalidad de lujo, colocando al empleado en el centro como el rostro vivo de la marca. Así, ME by Meliá continúa consolidándose como un referente internacional en la intersección entre cultura, diseño y hospitalidad.