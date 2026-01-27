Rama Duwaji: Una voz creativa renueva el look del poder con identidad y elegancia

En diciembre, la revista The Cut nos sorprendió con un editorial protagonizado por Rama Duwaji, la actual primera dama de la ciudad de Nueva York, tras la investidura de su esposo Zohran Mamdani como el 112º alcalde de la ciudad, el primer alcalde musulmán, asiático y estadounidense, pero ¿quién es realmente Rama Duwaji y cómo su estilo ha causado tanto furor en los jóvenes a pesar de ser una figura política que no esta presente en las redes y medios?

Rama Duwaji mira a Mamdani mientras habla con los periodistas antes de emitir su voto en el barrio Astoria de Queens el 19 de junio de 2025.Shuran Huang/The New York Times/Redux

Rama Duwaji es una joven ilustradora, animadora y, a veces, una ceramista estadounidense de origen sirio. Con tan solo 28 años, ha trabajado junto a The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple, Spotify, VICE y la Tate Modern. Su arte se caracteriza por el movimiento y ha destacado por las experiencias femeninas que explora, conflictos políticos y cómo convierte el dibujo en una voz poderosa, centrándose en los desafíos que se presentan en el Medio Oriente.

"Rama no es solo mi esposa; es una artista increíble que merece ser conocida por sí misma. Puedes criticar mis opiniones, pero no a mi familia", dijo Zohran Mamdani.

Ilustración de Rama DuwajiFuente externa

El estilo icónico de Rama Duwaji

Su estilo ha causado fascinación en la generación Z por romper la formalidad con la que estamos acostumbrados, lleva un lenguaje e identidad propios, coherentes con lo que busca comunicar a travez de su arte.

En la reciente publicación de The Cut, una revista de Nueva York que cubre la vida e intereses de las mujeres desde lo político al estilo, vimos más de cerca quien en realmente Rama. La fotografía de Szilveszter Mako hace tangible su universo en imágenes con un estilo teatral único que la hace parecer una de sus ilustraciones. El estilismo, de Jessica Willis, fue lo que precisamente llamó más la atención.

Willis mantuvo a Rama con un estilo sobrio y una elegancia estructural, sin embargo, mezcló elemento que lo hicieron propio, como sus zapatos. En las fotos del editorial se observan sus tacones largos y puntiagudos, los poulaine de Marc Jacobs y los tacones de bruja de Balenciaga que le devuelven su toque satírico y juvenil a Rama. En cuanto a su ropa, se mantuvo con siluetas orgánicas y muy marcadas, contrastando con el fondo y haciéndola parecer 2D.

Fotos del editorial de la revista The Cut con Rama DuwajiFuente externa

Su atuendo para la toma de posesión del alcalde es un recordatorio de cómo su ropa no es solo un adorno, carga con identidad y significado. Utilizó un abrigo largo vintage de la diseñadora palestino-libanesa Cynthia Merhej, adornado con piel en el ribete y acompañado de un elemento que la define, las botas a la rodilla. En esta ocasión llevó las botas Shelley de la firma de lujo Miista, una pieza fabricada a mano con cuero italiano con un diseño en la paste posterior inspirado en la corsetería y una larga punta.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, saludan a su llegada a la ceremonia de investidura pública.Foto de Angela Weiss / AFP