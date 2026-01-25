Con aire noventero: estos los bolsos que triunfan en la temporada

Los modelos en ante y cuero suave dominan la escena, mientras que formas clásicas revisadas y un juego renovado entre lo estructurado y lo relajado redefinen el papel del bolso esta temporada.

La tendencia apunta hacia bolsos que equilibran utilidad y presencia visual. Por un lado, los diseños de tamaño medio a grande, con formas amplias y texturas táctiles como el ante o la piel “croc-effect”, se consolidan como símbolos de sofisticación cotidiana.

Por otro, los recuerdos estéticos de principios de siglo —especialmente de los años 2000—influyen en propuestas que evocan nostalgia sin renunciar a una funcionalidad contemporánea.

Colores cálidos —como los tonos tierra, chocolate y burdeos— dominan las paletas invernales, aportando un aire sofisticado y versátil que complementa abrigos, jerséis de punto y estilismos urbanos.

Tendencias globales y localizaciones del estilo.

Las pasarelas de las grandes capitales de la moda han sido claras: los bolsos de ante marrón y cuero texturizado, así como las formas clásicas de bandolera con solapa encabezan las tendencias esenciales para el Otoño-Invierno 2025-2026.

Estos modelos, además de responder a la nostalgia por el estilo clásico, ofrecen soluciones prácticas que se adaptan tanto al día a día como a contextos más formales, en los que la moda busca un equilibrio entre utilidad y estética refinada.

Con propuestas que dialogan entre la tradición y la modernidad, esta temporada reafirma al bolso no solo como accesorio, sino como una pieza central del estilo. Un complemento que, bien elegido, puede transformar y elevar cualquier conjunto, y que en estas fechas se convierte en un aliado imprescindible para el guardarropa contemporáneo.

Piezas festivas, pero que puedan salir en el día a día.

Las piezas pequeñas y de formas originales ya no solo salen a la calle en eventos, sino también en el día a día para aportar sofisticación a estilismos más básicos. La firma española Mantó potencia su uso como elemento clave con su diseño Baco, que se ha consolidado como un referente en eventos, pero también para uso diario.

En la línea de este bolso, el truco reside en buscar piezas que destaquen por líneas limpias y siluetas compactas, estudiadas para facilitar el uso diario sin renunciar a estilo: tamaño que permite llevar lo esencial —teléfono, llaves, labial, cartera— con comodidad, y una presencia que añada un toque de distinción incluso en los conjuntos más sobrios.

Esa cualidad de atemporalidad lo convierte en un accesorio que trasciende modas efímeras, un atributo que esta temporada resuena con las corrientes de moda que favorecen el retorno de bolsos clásicos, estructuras definidas y materiales nobles.

La artesanía, elaborada con pieles seleccionadas y trabajada de manera artesanal en Ubrique, habla de un compromiso con la calidad y la producción responsable, conectando la pieza con los valores de sostenibilidad y durabilidad que el consumidor actual valora cada vez más como criterio de compra.

Esta temporada las formas originales toman el poder. Foto cedida por Baco Mantó.EFE

Los detalles metálicos de la firma aportan un contraste luminoso perfecto para “looks” nocturnos, mientras que su color profundo y envolvente lo convierte en un aliado versátil que se integra con naturalidad en estilismos que van desde vestidos de noche hasta propuestas más minimalistas de día.

La firma italiana Tosca Blu inaugura la temporada con su campaña “The Modern Amazon”, un relato de estilo que redefine la manera de interpretar la feminidad contemporánea en una propuesta ecléctica, pero con la estética de los noventa y los dos mil como hilo conductor.

Piezas estilo ‘baguette’, saco, con hebillas en múltiples lugares y en texturas y estampados hacen de las piezas de esta firma un objeto de deseo con el que elevar cualquier estilismo en una propuesta que aúna modelos clásicos y atemporales con otros en plena tendencia.

Esta dualidad de identidades que la marca celebra tiene un reflejo directo en las tendencias globales: así como las pasarelas han mostrado tanto bolsos estructurados como siluetas relajadas, Tosca Blu apuesta por bolsos que funcionan como piezas declamadas del estilismo, sin sacrificar la funcionalidad ni el confort.