Aitana presenta en Fitur el avión que llevará su nombre con un 'total look black'

A punto de arrancar su primera gira mundial y confirmando que es una de las grandes estrellas del momento, Aitana ha presentado este viernes en la Feria Internacional de Turismo FITUR el avión de Air Europa que llevará su nombre, siguiendo los pasos de otras figuras de la música como David Bisbal, Luis Fonsi, Pablo López, o Julio Iglesias.

Muy emocionada por este reconocimiento a su carrera, la cantante de 'Superestrella' ha desatado la locura a su llegada al stand de la aerolínea en el recinto ferial de IFEMA acompañada por Narcís Rebollo, acaparando todas las miradas por el lookazo que ha elegido para la ocasión.

Dejando a un lado los estilismos sexys y arriesgados que suele lucir en las alfombras rojas y en las galas musicales, la artista ha derrochado sofisticación con un 'total look black' con un puntito rockero que nos ha conquistado por completo.

Compuesto por un ajustado vestido midi de punto con cuello redondo que apenas ha dejado ver por la absoluta protagonista del outfit: una chaqueta de cuero negro con corte peplum, botonadura cruzada, solapas clásicas y cinturón ancho a juego para marcar cintura, que ha combinado con unas botas altas de taconazo al tono.

En cuanto al look beauty, Aitana ha apostado por la naturalidad con un maquillaje discreto potenciando sus pómulos con un blush melocotón, y destacando sus labios en un tono rosado de lo más jugoso. Fiel a su inseparable flequillo, que en esta ocasión ha lucido abierto, ha recogido su melena en un precioso moño bajo con algunos mechones sueltos.