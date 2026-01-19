La primera pasarela: Historia de los desfiles de moda

¿Cómo empezaron los desfiles de moda?

Hoy los desfiles de moda son eventos globales que marcan tendencias, mueven industrias y definen estéticas. Pero antes de los front rows repletos de celebridades, de los escenarios monumentales y de las transmisiones en vivo, la moda se presentaba de una forma muy distinta. Para entender el impacto de lo que vemos hoy en Nueva York, Londres, Milán y París, vale la pena preguntarse: ¿cómo empezaron realmente los desfiles de moda?

Los primeros registros de desfiles de moda se remontan a finales del siglo XIX en París. Charles Frederick Worth, considerado el padre de la alta costura, fue uno de los primeros en presentar sus diseños sobre mujeres reales (no maniquíes), que caminaban frente a sus clientas privadas. Estos desfiles eran íntimos y exclusivos, conocidos como mannequin parades.Worth fue pionero al convertir la moda en un acto de presentación, no solo de confección.

A principios de 1900, las casas de moda comenzaron a organizar presentaciones más estructuradas. En Estados Unidos, grandes tiendas por departamentos como Wanamaker’s comenzaron a realizar fashion parades para atraer clientela. Estos eventos ya incluían música, escenografía y cierta teatralidad.

Mientras tanto, en París, las casas de alta costura perfeccionaban el formato: salones elegantes, modelos profesionales y colecciones presentadas dos veces al año.

1940s: Nueva York introduce el concepto de “Fashion Week”

Con París afectada por la Segunda Guerra Mundial, Nueva York vio una oportunidad. En 1943, la publicista Eleanor Lambert organizó la primera Press Week, donde diseñadores estadounidenses mostraron sus colecciones a periodistas, estilistas y compradores. Este evento evolucionaría hasta convertirse en la actual New York Fashion Week, inaugurando la lógica de una semana completa dedicada a la moda.

En esta época, los desfiles se volvieron más dinámicos. Las modelos mostraban más actitud, la música era más moderna y los diseñadores comenzaron a experimentar con temáticas más atrevidas. Yves Saint Laurent, por ejemplo, introdujo un espíritu juvenil que transformó la pasarela en un espacio más libre y expresivo.

También surgió el concepto de “celebridad en el front row”, conectando moda y cultura pop.

Los años 80 y 90: las supermodelos toman el control

Esta fue la era dorada del espectáculo de moda. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington no solo caminaban: dominaban la pasarela. Los desfiles se convirtieron en verdaderas producciones con luces, música en vivo y montajes teatrales. Gianni Versace, John Galliano y Alexander McQueen llevaron el formato a niveles nunca vistos. La moda dejó de ser solo ropa: se convirtió en un show cultural.

Siglo XXI: el desfile como experiencia y contenido

Con la llegada de internet y las redes sociales, los desfiles se transformaron otra vez. Ahora son creados pensando en la experiencia digital: tomas aéreas, livestreams, influenciadores en primera fila y colecciones que se viralizan en segundos.

Los diseñadores experimentan con locaciones inesperadas —bosques, desiertos, museos, calles abiertas— y combinan moda con performance, cine y tecnología. Al mismo tiempo, el formato clásico sigue funcionando porque mantiene la esencia: mostrar una historia a través de prendas en movimiento.

Hoy el sector explora alternativas más responsables: desfiles más pequeños, presentaciones digitales, colecciones see now, buy now, hologramas y experiencias híbridas. La pasarela sigue evolucionando, pero conserva su objetivo original: conectar la visión del diseñador con su audiencia.