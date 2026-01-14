Tendencias del 2026: Lo que dominará el primer trimestre del año

El 2026 arranca con una energía vibrante y un cruce de influencias que redefine cómo entendemos la elegancia contemporánea. Las casas de moda, las nuevas voces del diseño y el street style global coinciden en algo: Este año no se trata de elegir un solo estilo, sino de mezclar códigos, rescatar la artesanía y reinterpretar la comodidad con una estética mucho más elevada. Estas son las tendencias que marcarán los primeros meses del año:

El Romanticismo regresa (pero no es naïf)

El estilo romántico se convierte en uno de los ejes principales del inicio del 2026, pero no desde el aspecto dulce y etéreo que tenía en otras temporadas. Esta vez, se presenta más maduro: tejidos vaporosos combinados con estructuras firmes, transparencias con capas sólidas y detalles como ruching, microvolantes y flores tridimensionales que aportan dramatismo contenido. Los tonos nude, pastel y blanco roto acompañan esta estética que apuesta por siluetas fluidas y una feminidad sofisticada.

Bermudas y Capas: El nuevo traje del año

Una de las combinaciones más inesperadas, y más fuertes, del trimestre es la dupla ‘Bermudas + Capas’. Las bermudas se alargan hasta media rodilla y adoptan cortes de sastrería, mientras que las capas se vuelven la pieza reina del layering: Desde microcapas tipo blazer, hasta versiones largas inspiradas en la alta costura. Juntas forman una propuesta urbana, elegante y funcional, una nueva declaración de poder para el día a día.

Mules: El zapato perfecto del 2026

Los mules se imponen como el zapato indispensable del primer trimestre. Ya sea en versiones planas o con tacón geométrico, se destacan por su capacidad de darle un aire pulido a cualquier estilismo. Las casas de moda apuestan por materiales metalizados, charol y detalles escultóricos que los elevan de pieza básica a statement.

Calzado Maximalista: “Más es más”

La tendencia maximalista sigue escalando y este año se manifiesta especialmente en los zapatos. Plataformas arquitectónicas, siluetas exageradas, tachuelas, plumas y mezclas de texturas crean piezas que funcionan como protagonistas del look. Si el mule es el zapato elegante del año, el maximalista es el audaz.

Tenis retro inspirados en los años 60

Los tenis vintage continúan su reinado, pero, en el 2026, el foco se mueve hacia los modelos sesenteros: suelas delgadas, punteras redondas y colores neutros o bicolores. Son la respuesta al deseo de comodidad sin sacrificar el estilo retro-chic.

Estética limpia, monocromía total

Los conjuntos monocromáticos se consolidan como un must del año gracias a su estética limpia y editorial. Blanco, gris perla, marrón cacao, verde musgo y azul petróleo dominan la paleta. Las siluetas bailan entre el oversized estructurado y las líneas suaves, ofreciendo un resultado pulido y altamente fotografiable.

Ballerinas Tabi: La nueva obsesión

Combinar dos íconos, la bailarina clásica y la emblemática punta Tabi, era una apuesta arriesgada, pero el 2026 la confirma como una de las piezas más buscadas. Su estética japonesa, minimalista y algo excéntrica las convierte en un accesorio favorito para insiders. Funcionan tanto para jeans rectos como con vestidos románticos.

El Regreso de la artesanía

La artesanía no vuelve, se consolida. Tejidos hechos a mano, macramé renovado, bordados, fibras naturales y técnicas tradicionales, estas últimas reinterpretadas desde una visión contemporánea, marcan la moda del 2026. Todo aquello se alinea con el consumidor que busca piezas con historia, propósito y durabilidad. Es el momento de los artesanos, los oficios y las piezas únicas.

Athleisure en la oficina: Chándal + Tacones

Una de las tendencias más disruptivas del trimestre es la entrada del athleisure en entornos formales. El combo protagonista: Chándal con tacones. Las firmas reinterpretan los joggers en tejidos premium, crepé, satén, lana ligera, y los combinan con stilettos minimalistas, o sandalias de tacón escultórico. El resultado es una estética relajada pero pulida, que redefine la idea de comodidad profesional.

Animal Print 2026: Ciervo y cebra

Este año, el animal print da un giro interesante: Los patrones protagonistas serán el ciervo y la cebra, desplazando del foco al leopardo y al tigre, que quedan reservados para accesorios. El print de ciervo aporta una textura visual suave y cálida, mientras que la cebra regresa con fuerza para estilismos más gráficos. Ambos serán clave tanto en abrigos como en piezas de transición.

‘Glamoratti’: La nueva era del exceso ochentero

La nostalgia sigue marcando la moda, y en el 2026 lo hace a través del movimiento Glamoratti, una reinterpretación del glamour ochentero. Los hombros marcados, los drapeados, los metalizados líquidos y la estética de supermodelo dominan esta tendencia. Es lujo nocturno, brillo editorial y una dosis calculada de exuberancia. Los looks son potentes y llenos de energía, perfectos para la mujer que quiere destacar.

El primer trimestre del 2026 confirma que la moda vive un momento de libertad creativa. Desde el romanticismo hasta el maximalismo, desde lo artesanal hasta lo futurista, las tendencias conviven sin competir. Este año no se trata de encajar, sino de narrar a través del estilo: Experimentar, mezclar y reinterpretar.