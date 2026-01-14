La influencia de la moda asiática en occidente

Nuestra sociedad se ha vuelto más multicultural y abierta a lo que pasa alrededor del mundo en cuanto a la música, el diseño y la gastronomía. El fenómeno del K-pop, la música popular coreana, ha transformado de forma masiva la moda a través de los conceptos y la narrativa visual de sus grupos. Trasladar estos estilos al armario no es tan fácil como parece, sin embargo, para los consumidores jóvenes, creativos llenos de interés por explorar estéticas alternativas, nada es difícil.

Desde el kimono japonés hasta el hanbok coreano y el cheongsam chino, las prendas tradicionales asiáticas han roto la rigidez de la silueta occidental. Numerosos diseñadores europeos lograron reinventar estas piezas, incorporando mangas amplias, líneas rectas y capas, logrando una figura más fluida entre el cuerpo y la ropa.

La expansión global del K-pop, el anime, el cine asiático y las redes sociales impulsó una nueva ola que ha marcado tendencias en Occidente. Japón, Corea del Sur, China e India son los países que más han influido en el estilo de Occidente, descubre como su identidad cultural los ha llevado allí y cómo estas influencias se manifiestan en nuestro diario vestir.

Japón

La moda japonesa es atrevida, trata de salirse del encasillamiento de la ropa formal del día a día. Desde siempre, la moda japonesa ha inspirado a diseñadores a nivel global. Se rumora que su victoria en la Primera Guerra Mundial influyó en la estética de la ropa de la época en Europa. Sus kimonos de la Era Taishō inspiraron en la adopción de siluetas más sueltas en la moda occidental de los años 1920, rompiendo con las estructuras rígidas que dominaban el vestir de la época.

Portada del catálogo de AA Vantine's de 1919 para consumidores estadounidenses

En los años 1980 los diseños de Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto revolucionaron París con un estilo anti-moda; Deconstruido, maximalista y experimental. Este movimiento introdujo un nuevo “chic japonés”, donde la imperfección y la libertad de expresión se convirtieron en valores claves. Esta influencia no llegó sola, la música de ambiente de la gran ciudad o City Pop, el anime y los videojuegos se infiltraron en la moda de calle y el color que viven hasta el día de hoy.

Kimono japones

Corea

La Korean Wave u Ola coreana es una tendencia que toma fuerza cada día y continúa expandiéndose a nivel global. No solo las tendencias musicales, sino también los dramas y las novelas gráficas han tenido poder en esta tendencia a lo asiático.

Aristas y grupos como PSY, BTS y BLACKPINK han logrado marcar un antes y un después en la forma de vestir de sus oyentes, convirtiendo el vestuario en una herramienta de identidad que los ayuda a reflejar sus gusto y valores con estilos curados. Además de ser embajadores de grandes casas de lujo como Chanel, Louis Vuitton y Versace, proyectan una estética imposible de ignorar, una mezcla entre lo colorido y lo minimalista, lo elegante y lo urbano. Conecta con las nuevas generaciones y redefine el lujo.

Hanbok coreano

China

La moda china ha comenzado a posicionarse con fuerza en Occidente gracias a la reinterpretación contemporánea de sus prendas tradicionales. El vestido tradicional, los bordados, las sedas y los estampados simbólicos han sido adaptados a diseños modernos que combinan la tradición y la vanguardia.

El Cheongsam, también conocido como Qipao, es una de las prendas más representativas de la moda china; un símbolo de elegancia, feminidad y estatus. En la moda contemporánea, el cheongsam ha sido reinterpretado por diseñadores respetando su estructura origina, el cuello alto y el cierre lateral, mientras experimentan con nuevos tejidos, largos, transparencias y aplicaciones.

Qipao chino

India

La moda india es un mercado en ascenso. Todos los días vemos referencias a detalles de los trajes tradicionales hindúes. El saree, los tatuajes de henna, el vestido con un pañuelo en el cuello que hace referencia la Dupatta, los tops tipo choli, etc.

El saree se mantiene en la moda moderna fusionando la fluidez de la capa con blazers, pantalones y vestidos que le aportan esa elegancia atemporal. En cuanto al street style, lo hemos visto de forma urbana sobre jeans anchos combinado con tenis, botas altas y numerosos accesorios que le dan un aire de moda de calle japonesa. El saree se adapta a cualquier ocasión y tejido sin perder lo que lo hace único.