Detrás del look de Delcy Rodríguez en su juramentación como presidenta de Venezuela

El pasado lunes 5 de enero presenciamos como Venezuela le daba la bienvenida a su nueva presidenta interina tras un período difícil en cuanto a política. Delcy Rodríguez juró su cargo portando un llamativo vestido verde. Su elección de vestuario acaparó la atención y se volvió tema principal en redes sociales, generando polémica y comentarios tanto positivos como negativos, algunos preocupados por el precio del artículo.

Rodríguez llevó un vestido verde de largo midi con mangas largas y detalles de volantes más un dobladillo asimétrico, un look de corte elegante y sobrio que destacó tanto por su diseño como por su procedencia, una casa de moda italiana.

¿Cuánto cuesta realmente?

Vestido de Delcy Rodríguez en la web de Farfetch

El vestido elegido no fue nada más que un diseño italiano de firma La Petite Robe, de la diseñadora Chiara Boni.

Boni abrió su primera boutique en Florencia en 1971, pero ya en 1975 presentaba su primera colección de alta costura.

Fue en 2007 cuando nace La Petite Robe, desde entonces nos ha acompañado con su sastrería y siluetas tradicionales. La marca es reconocida por su elección de tejidos, siendo el jersey elástico protagonista. Su objetivo es tener el ajuste perfecto y comodidad cada día a través de piezas, sin dejar de lado la versatilidad y el estilo italiano atemporal.

Otras publicaciones y medios afirman que este traje vale unos 14,500 dólares, lo que ha desatado numerosas críticas. Sin embargo, la cifra real parece ser muy diferente. Según varias tiendas virtuales de lujo, el precio de la prenda ronda entre 600 y 1,200 dólares, 792 en Farfetch con un 25% de rebaja.

¿Esta bien usar look caro en esta situación?

Lo que causó revuelo no fui su atuendo en sí, sino el contexto político en que se usó. Venezuela atraviesa una crisis económica con altos niveles de pobreza, inflación y salario mínimo en la población, por eso, aunque es un vestido de un precio justo para el cargo, muchos lo tomaron como un signo de desconexión con la realidad de los ciudadanos.

En este punto entramos en discusión. Es un atuendo que respeta el protocolo y la magnitud del evento, ideal para una figura relevante y pudo haber sido elegido por su estilista. La ropa forma parte del lenguaje y el mensaje que buscamos transmitir. No obstante, la ropa también manifiesta nuestras prioridades y puede ser interpretado como una falta de empatía al ciudadano común. Aunque el atuendo no fue tan costoso como se presumía, pone sobre la mesa la transparencia en los gastos.