Sutil
Albor, la nueva propuesta de la diseñadora Susana
Una cápsula nacida desde la pureza, donde el blanco, la estructura y la arquitectura del diseño convergen para construir una estética serena, precisa y profundamente sofisticada, así la describe su creadora.
"Sus siluetas se despliegan entre líneas depuradas y curvas delicadas, logrando un equilibrio visual que combina fuerza y suavidad", explica. La asimetría y los volúmenes medidos añaden movimiento, mientras cada detalle evidencia una intención consciente, refinada y sin tiempo.
Más que una colección, Albor es una declaración en voz baja: una elegancia que no necesita exceso, pensada para mujeres que encarnan el liderazgo con presencia, claridad y sensibilidad contemporánea.