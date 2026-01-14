Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Albor, la nueva propuesta de la diseñadora Susana

Patricia AcostaEditora revista A La Moda

Una cápsula nacida desde la pureza, donde el blanco, la estructura y la arquitectura del diseño convergen para construir una estética serena, precisa y profundamente sofisticada, así la describe su creadora.

"Sus siluetas se despliegan entre líneas depuradas y curvas delicadas, logrando un equilibrio visual que combina fuerza y suavidad", explica. La asimetría y los volúmenes medidos añaden movimiento, mientras cada detalle evidencia una intención consciente, refinada y sin tiempo.

Más que una colección, Albor es una declaración en voz baja: una elegancia que no necesita exceso, pensada para mujeres que encarnan el liderazgo con presencia, claridad y sensibilidad contemporánea.

