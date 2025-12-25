Looks icónicos de figuras latina que han robado millones de miradas

Los latinos han sido parte memorable de la moda a nivel global, marcando tendencia con cada pieza que usan. Desde la alta moda al ready to wear, el estilo representativo de cada una de nuestras celebridades ha dejado huellas en nosotros y en grandes marcas, por eso, es importante reconocer, además de su talento, piezas que han llevado y que han marcado la moda, a través de su brillo, su color y energía. Descubre tan solo unas pocas piezas que han robado miradas del público, desde los 90 hasta los estilos más llamativos del 2025.

Es imposible no iniciar esta lista con el vestido de Jennifer Lopez en los Grammy del 2000, donde fue nominada por Mejor Grabación Dance por "Let's Get Loud". Jennifer Lopez se robó el show con su icónico vestido verde de Versace, un vestido estampado con hojas tropicales y un profundo escote. Este look es parte de la historia, fue una de las búsquedas más populares de su momento, lo que generó la creación de Google Images.

Jennifer Lopez en los premios Grammy 2000GettyImages

Benito Antonio Martínez, nombrado como uno de los mejores vestidos en el año según Vogue, sin duda debe ser parte de esta lista. Con un look que homenajea sus raíces puertorriqueñas, Bad Bunny vistió un traje a la medida de Prada para la Gala del Met 2025, un conjunto de pantalón y chaqueta cropped marrones mas un sombrero que imita a los de paja usados por los campesinos.

Bad Bunny en la Met Gala 2025Michael Loccisano/GA/Getty Images

Cardi B se presentó en la Met Gala con un vestido que parecía ser la misma alfombra, un vestido rojo acolchado de Thom Bronwne con gemas incrustadas, un corset y plumas desde los hombros a la cola del vestido, una pieza que tomó 3000 horas y 35 personas para ser creado. No mostraba un centímetro de piel pero mantenía su lado sensual por el ajuste del vestido.

Cardi B en la Met Gala 2019Getty Images

Karol G fue una de las estrellas de la noche en pasado Victoria's Secret Fashion Show, la primera mujer latina en presentarse, desfiló por la pasarela mientras cantaba con un enterizo rojo, completamente de encaje con transparencias, para dejar ver las otras piezas de la marca, y detalles de cristal. El look fue acompañado de un pareo rojo que dejo tras ponerse las icónicas alas de ángel de Victoria's Secret.

Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025Gilbert Flores//Getty Images

Shakira sin duda ha llevado algunos de los atuendos más icónicos llevados por celebridades, incluso fuera de latinoamerica, es difícil solo mencionar uno de su atuendos, pero sin duda este es de los mejores. La estrella del pop lució un vestido mini que jugaba entre el dorado y el champagne en los premios Grammy de 2001, una pieza de Naadine Merabi con botas Jimmy Choo. Su atuendo jugaba con las transparencias y diferentes tipos de tejidos dorados, sin olvidar el encaje en la cola, digno de una estatuilla.

Shakira en los premios Grammy 2001Getty Images

Salma Hayek nunca ha decepcionado con sus looks, cada uno es mejor que el anterior. En esta ocaciones debemos apreciar el estilo que utilizo en los MTV Movie Awards de 1996, un vestido negro sobre la rodilla con una apertura en su espalda, combinado con una acento rojo en su clutch con detalles de pedrería, una coleta alta que nos dejaba apreciar los detalles de la espalda de la pieza y joyas de Pomellato.