El juego de tronos de la moda: cambios en la dirección creativa de casas de lujo

Este año hemos sido testigos de cambios importantes en casas de moda, de las rotaciones de directores creativo, pero no se trata solo un cambio de puesto laboral, esto va más allá: Es una transformación de la comunicación, conceptos y la identidad de cada marca.

Antes de entrar en detalles, recordemos que un director creativo no es solo un líder, es quien define y controla que cada acción de la marca sea coherente con lo que buscan reflejar a sus consumidores. Su rol es esencial en el ámbito de comunicación visual. Dirigen el concepto de cada colección y diseño al presentar en colecciones, campañas, acciones, estrategias, entre otras.

La reciente noticia de Dario Vitale dejando Versace tras solo nueve meses bajo el mando, nos ha dado mucho en que pensar. ¿Como afectan estos cambios repentinos a las grandes casas de moda?

Cambiar al director de cada marca va mucho más allá de cambiar al líder, no es una decisión fácil de tomar. Cada director o diseñador carga con un estilo personal, una estética y forma de trabajar diferente a cada marca en la que se desarrolla.

Puede llevar a una casa a la cima, así como puede que no se adapte a la identidad de la marca, dandole algo totalmente diferente a lo que sus consumidores están acostumbrados.

Uno de los casos que más llama la atención es el cambio de Balenciaga por Demna Gvasalia, director creativo de 2015 a 2025.

Demna llevó la marca de Cristóbal Balenciaga de ser arquitectónica, conocida por sus volúmenes y siluetas puras que revolucionaron la moda femenina en la alta costura a una marca conocida por sus diseños provocativos y disruptivos a través de siluetas más exageradas, campañas con conceptos cuestionables, elementos del streetwear y la cultura Pop en la alta costura, cosa que no fue bien recibida por los amantes de la moda, tachándolo incluso de ofensivo.

Balenciaga primavera 2026

A la hora de cambiar al director de una marca, las casas de moda esta apostando por usar nombres de personas ya establecidas, diseñadores que tengan su rentabilidad asegurada, prefieren continuar este juego en los seguro, ya sea para asegurar que la identidad de la casa no se pierda en el estilo del director. La industria busca estabilidad en un mercado tan cambiante y con tantos talentos entrando al mercado cada día.

La llegada de Jonathan Anderson a Dior ha sido un reflejo de esto. El diseñador irlandés, antes director de la marca española Loewe, fue recibido con comentarios positivos tras moverse a Dior el presente año, además de admirado por otros diseñadores por ser el responsable de 18 colecciones anuales en diversas marcas (Dior, JW Anderson y Uniqlo). Anderson ha logrado llevar diseños icónicos y el ADN de Dior a sus recientes colecciones sin dejar su lado más moderno, son “el pasado y el presente de Dior”.

Dior Men, Primavera 2026

En definitiva, cambiar de director creativo es una decisión arriesgada, significa una nueva era en cada casa, significan una renovación estratégica y estética, buscando revitalizar su imagen y adaptarse a tendencias culturales para mantener su relevancia, esto sin perder la narrativa que hace a la marca, su elemento diferenciador que nos permite reconocerla.