Atenea Méndez Díaz, las raíces y el legado familiar la mueven a construir su arte

Se describe como una persona que, mientras tenga vida, estará haciendo y aprendiendo sobre temas que le llaman la atención. Así es Atenea, la cabeza detrás de ‘Goddthea’, una joven diseñadora independiente y amante del arte, el baile y la pintura.

‘Goddthea’, surge de la mezcla de ‘Goddess’, diosa en inglés y ‘Thea’ de la pronunciación de diosa en griego. Su idea era tener una identidad para las piezas que creaba para sí misma.

Su historia en el diseño inició tras un acercamiento a la industria de la moda, gracias a una amiga. Quedó fascinada y decidió intentarlo. Además, ya sabía bordar y coser, fue una asignatura que cursó en el politécnico en donde estudió.

“Desde ahí, comencé a conocer la moda, la sigo conociendo, y la empecé a ver como profesión y carrera”, explica emocionada.

Tras salir de la escuela y dejar de practicar baile durante la pandemia, Atenea decidió empezar a crear carteras artesanales de denim y ropa funcional para bailar, mientras publicaba su trabajo en su Instagram personal. Luego, surgió la idea de crear otra página con un aire más editorial y artístico, pero no para constituir una tienda, sino para mostrar su talento y definir la identidad de su trabajo.

¿Por qué piezas en denim?

Mientras estudiaba, siempre llevaba consigo los pantalones de denim de sus compañeros para arreglarlos. Por consiguiente, al empezar a crear, tomó el material con el que estaba más familiarizada. Todo aquello sin olvidar sus texturas interesantes y su color azul, que le da una aire de tranquilidad.

“Siempre tenía ese interés de ver qué podía crear con esa textura, y a partir de ahí comencé a trabajar con el jean y, luego, lo que era la sostenibilidad”.

A pesar de amar el arte y tener tantas ilusiones al trabajar en esta industria creativa, ser una diseñadora emergente ha tenido muchos altos y bajos para Atenea, porque también es un negocio. Mientras más crea y aprende, su trabajo va haciendo más ruido, suficiente ruido para que más personas lo vean. De esto ha surgido uno de sus retos más grandes: Comunicar lo que es y el por qué de su marca, más allá de lo comercial.

Fuera de la sostenibilidad, Goddthea es una marca que crea piezas únicas para personas únicas. Ya sea de forma elegante, informal o más urbana.

“Todos los seres humanos somos dioses. Somos seres únicos cuando estamos en nuestra esencia más creativa y más auténtica” manifiesta Atenea. “Yo siento que transmitir eso, sin ser encasillada, ha sido un gran reto”, agrega.

Goddthea ha presentado algunas de sus colecciones en desfiles importantes de la República Dominicana, uno de ellos fue en el Fashion Freak Fest, una experiencia estresante y enriquecedora para ella, donde se sintió recibida por el apoyo de las personas del lugar. Su mayor reto, sin lugar a dudas, fue llevar su ropa al dress code del evento, business core, y demostrar cómo puede el denim verse más formal y usarse en el día a día, sumado a las expectativas que cada diseñador se pone al presentar.

“Yo siempre tengo ese miedo de ser menos, de que mi ropa sea criticada. Tengo la expectativa de que la ropa va salir bien, de que todo tiene que salir bien, que a la gente le tiene que gustar, y no siempre va a ser así, porque eso es moda, no a todo el mundo le va a gustar”.

Me tomé el atrevimiento de preguntarle a Atenea por la ropa que llevaba puesta y me comentó de su más reciente colección presentada en el RD Fashion Week, ‘Roots’ (‘raíces’, en inglés), una interpretación de sus raíces y las etnias de donde venimos.

“El dominicano es un rompecabezas completo. Diferentes piezas representan diferentes etnias y razas, somos una mezcla de españoles, taínos y negros”. Su pantalón es una combinación de retratos de sus familiares, algunos con facciones más grandes, parecidas a las de los negros, y otros blancos. Busca proyectar al dominicano desde un nivel racial y, en general, sus colecciones toman inspiración de su alrededor, los jeans, los dioses, sus raíces, el arte y sus opiniones sobre cosas que no tienen nada que ver con arte.

Atenea nos contó sobre algunas de sus inspiraciones para sus siguientes proyectos, entre ellas la arquitectura y el concepto del feminicidio, cómo puede usar la moda para también decir “basta”. Planea usar estampados y pedrería en sus piezas, llevar el denim a un lugar elegante, sin que parezca denim, a través de su versatilidad. No se cierra a ningún concepto o material. Al ser una diseñadora emergente, está abierta a seguir creando mientras lleve el tema de ser consciente y responsable con cada colección.

“No es simplemente ropa, sino el arte que yo puedo crear bajo el concepto que tiene la marca. Yo creo que eso es parte de lo que yo quiero a futuro”.

Para Atenea, ser un diseñador es un trabajo que requiere preparación, ser consciente del talento que tienes y lanzarse a la industria. No limitarse a soñar, pero sin dejar de ser realistas, tener los pies sobre la tierra y, sobre todo, siempre ser humilde. “Yo estudié diseño, pero no comencé como un negocio en sí, sino como un arte. La parte de ser realista es también conocer tu ambiente y saber qué pasos dar para comercializar’.