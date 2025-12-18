La noche en que Oscar de la Renta escribió historia… y yo fui parte de ella

El desfile de Oscar de la Renta para celebrar el 60 aniversario de la marca en un evento sin precedentes, un desfile jamas visto en República Dominicana. Aunque sus diseños e identidad se han desarrollado en París, Madrid y Nueva York, la firma vuelve a sus raíces para celebrar su legado en un lugar histórico de la Ciudad Colonial y presentar la colección pre fall de la marca con más con 59 looks, de la mano de los co directores de la marca, Laura Kim y Fernando García, quienes lograron transmitir el espíritu del fundador en cada detalle del evento, haciéndolo mil veces más emotivo ya que se trata de sus orígenes y de la historia que llevo a la marca a un nivel tan alto, un orgullo de nuestro país.

Entre las murallas del la Fortaleza Ozama no solo se proyectaban imágenes de la trayectoria de Oscar de la Renta, también había un equipo de trabajo enorme que hizo posible 'la pasarela histórica' que le dio vida a a esta colección.

Detrás de esas murallas, habían seres humanos emocionados, con la piel de gallina, además de intensas horas de trabajo de las modelos, entre ellas Lineisy Montero, Hiandra Martínez y Melanie Perez, y el crew de backstage; el equipo del aclamado artista de maquillaje Patrick Ta, la producción de Socrates Mckinney y vestidores estudiantes de la escuela de Chavón. Todo un equipo de profesionales que hizo realidad el sueño de muchos de ver esta marca por primera vez en el país.

La experiencia en estos camerinos fue totalmente única, poder poder estar en el corazón del desfile y apreciar de cerca los detalles de cada pieza confeccionada a mano es fascinante y ver a las mismas costureras en acción afinando detalles aún más.

En los vestidores, cada pieza es tratada con sumo cuidado, desde abrir la cremallera a ponérselas a las modelos para evitar que los espectadores vean descuidos en la pasarela.

Cada uno de los look debe estar plasmado en imágenes como se debe ver en pasarela desde el peinado a los zapatos para guiar al vestidor a la hora de vestir a las modelos, un ritual que se sigue al pie de la letra en cada ocasión.

Primer look de la colección pre fall 2026 de Oscar de la Renta

Ya hablando un poco más desde mi experiencia en camerinos, esta ha sido mi historia más satisfactoria de contar y uno de mis momentos de mas nervios por el nivel de este evento, pero gracias al equipo y al ambiente tan agradable que pudimos crear, fue un espacio cómodo para reír, aprender y trabajar. Cada espacio se encontraba organizado, con los atuendos listos y completos para ser puestos, un espacio para cada modelo, área de maquillaje y descanso para el equipo. Cada uno de los 59 looks fue encargado a alguien del equipo, para evitar confusiones a la hora de vestir y la pérdida de accesorios, una logística que hace posible la magia en la pasarela.

Los vestidos que abrieron el desfile contaban con un estampado que hace referencia al mismo lugar del evento, una tela hecha solo para Oscar de la Renta. Otros los iban de lo brillante a lo simple con flecos y pedrería, colores tropicales, transparencias y piezas con grandes volúmenes en sus faldas, y mi favorito, un vestido dorado ceñido al cuerpo con flecos brillantes en la falda que lo hacían parecer largo. Mismo vestido que fue arreglado hasta último minuto por su nivel de detalle.

El maquillaje de la mano de Patrick Ta es algo que también debemos destacar, buscaron un estilo ligero y fresco que representara la marca, algo elegante, sobretodo romántico, con un poco de brillo en los labios y un rubor rosa pálido.

Piezas de la colección pre fall 2026 de Oscar de la RentaEva Brito

Sin lugar a dudas, es un desfile que marcará el estándar para los demás eventos de moda en nuestro país debido a su proyección y verlo de cerca fue entender por qué Oscar de la Renta siempre defendió la feminidad y trato de llevar su marca a lo romántico. Para mí, fue más que un desfile, es una experiencia única y un total privilegio de presenciar cómo la moda y los creadores dominicanos pueden ser. Fue un evento lleno de emoción para cualquier amante de la moda, pero más para quienes aspiran con formar un legado así con sus marcas.