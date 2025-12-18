Menos es más: el minimalismo esta de vuelta con el color del año de Pantone

La noticia de color del año 2026, el blanco 'Cloud Dancer' de Pantone, la opinión líder cuando se trata de color, ha causado furor en las redes, ya que se le considera un color vacío y carente de personalidad. Sin embargo, está cargado de un significado único. En un mundo caótico, los neutros con influencias naturales han llamado la atención, son colores que fomentan la relajación y que buscan tranquilizar la mente.

“Es un color elevado que parece un soplo de aire fresco”, dice Leatrice Eisman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute. “Se trata de abrir nuestras mentes a la posibilidad de cosas nuevas, innovadoras e ideas frescas que aclaren”, agrega.

En un mundo saturado de estímulos visuales, movimiento y rapidez constante, nace el minimalismo, un símbolo de calma, tranquilidad y lujo. Surge como una corriente artística en los años 60 como reacción a los excesos, buscando la simplicidad de las formas geométricas y materiales industriales, popularizando el "menos es más". Se inspiró en el constructivismo ruso y el suprematismo, que ya exploraban formas esenciales, y en la simplicidad de la cultura japonesa (Zen).

El término minimalismo fue acuñado por Richard Wollheim en 1965 para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros objetos de alto contenido intelectual pero de bajo contenido visual. Prioriza la calidad, orden y limpieza antes que la cantidad de elementos en una pieza.

No es una sorpresa que la moda es un reflejo de lo que vivimos como sociedad, nuestras dificultades políticas y facilidades económicas son evidentes en los que usamos y consumimos en cuando al diseño. Desde 1999, Pantone ha elegido colores para representar los valores del año entrante tras estos sucesos, no solo basándose en las tendencias de la moda.

En este 2026 veremos como la moda busca transmitir paz, tras un periodo ocupado por guerras y conflictos políticos, saturado por las redes sociales. Looks clásicos con telas ligeras como el tulle, el encaje y la seda van a recalcar su relevancia en las pasarelas. La estética escandinava también ha tomado peso en la moda global debido a su limpieza y pureza. Suele relacionarse con el lujo y los atuendos que utilizan las personas adineradas en países europeos, como camisas blancas, pantalones lisos de sastre, abrigos trench y capas.

En definitiva, este nuevo año en la moda y el diseño será interesante. Este color nos permitirá ver que tan lejos llega la creatividad de los diseñadores, el lienzo en blanco permite un sin numero de posibilidades. 'Cloud Dancer' nos permitirá crear un nuevo comienzo. Es un tono que evoca minimalismo en su totalidad, pero que permite a los diseñadores trabajar con diversas siluetas y texturas, además de complementarlo con colores vibrantes sin que pierdan su esencia.