Ozeano Swimwear reabre sus puertas en un nuevo local y reafirma su liderazgo en moda sostenible

Este jueves la plaza Andalucia II le dió la bienvenida a la marca Ozeano Swimwear, una marca dominicana de moda de playa reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la moda consciente, anuncia oficialmente la reapertura de su tienda en una nueva ubicación, reafirmando su misión de promover un consumo más responsable sin comprometer el futuro de nuestro planeta.

Tras meses de preparación y renovación de su espacio físico, Ozeano Swimwear presenta un local completamente actualizado que refleja su esencia. El nuevo local presenta un concepto mucho más fresco, un diseño más innovador que les permite sumergirse en el universo de la marca y estilo de vida de Ozeano. Buscan promover un diseño mucho más sostenible, cuidadosa con el planeta y las personas.

Esa noche presentaron parte de la colección patrones de isla 2025, una colección que se enfoca en el arte y la riqueza cultura dominicana, promoviendo la pictografía taína, muñecas sin rostro, tallados en madera, el carnaval dominicano y sombreros de paja. Todas las piezas son trabajadas en un textil hecho a base de botellas de plástico reciclado y otros textiles con menor impacto ambiental, como el bambú y el algodón orgánico. Los accesorios y lentes de sol también están hechos de botellas de plástico reciclado, fabricados por una marca española.

“Para nosotros, esta mudanza representa mucho más que un cambio de dirección: es un nuevo escalón hacia una marca más fuerte, más cercana a nuestra comunidad, aún más comprometida con el medioambiente y con hacer las cosas de manera diferente”, expresó Shaina Alonzo, fundadora de Ozeano Swimwear.

Desde sus inicios, Ozeano Swimwear ha utilizado textiles certificados elaborados a partir de botellas plásticas recicladas para confeccionar trajes de baño. Cada colección incorpora estampados exclusivos que celebran la biodiversidad marina, flora y fauna local, y elementos del arte y la cultura nacional, convirtiendo cada pieza en una herramienta de educación ambiental y orgullo Dominicano. Este enfoque une sostenibilidad, diseño y narrativa visual, reforzando la misión de la marca de crear moda con propósito.

“Ozeano como una marca que busca proyectar un estilo de vida mucho más ligero, colorido y también sostenible, utilizando textiles que tengan un buen impacto ambiental”, mencionó Shaina Alonzo, fundadora y directora de la marca.

Desde finales de 2024, la marca también sumó una línea de ropa inspirada en el estilo de vida de caribeño, confeccionada con materiales de menor impacto ambiental como algodón orgánico, bambú y Tencel.

La reapertura incorpora además nuevas iniciativas que fortalecen su compromiso: experiencias especiales de marca y un programa de recuperación de piezas usadas. Esta nueva etapa consolida la visión de Ozeano Swimwear de posicionar a República Dominicana como referente regional en moda responsable.