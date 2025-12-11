Un escenario donde la memoria y el estilo se entrelazaron con naturalidad. En los salones de La Cassina, un selecto grupo de invitados presenció el primer trunk show de Talita London, una propuesta que, más que presentar joyas, abrió la puerta a un universo estético donde el presente dialoga con el pasado.

Talita London llega a Santo Domingo

La actividad, liderada por su cofundadora Nicole López-Penha de Abate, mostró el espíritu que define a la marca: piezas que no dependen del ritmo acelerado de las tendencias, sino que encuentran su valor en la historia que cargan y en la manera en que cada persona las incorpora a su estilo.

La firma divide su propuesta en dos caminos que conviven entre sí: Talita London, con su visión contemporánea, y Talita Vintage, dedicada a rescatar joyería icónica de décadas pasadas.

Talita London es la faceta más moderna. Sus diseños limpios, ligeros y versátiles responden a la mujer que quiere piezas para llevar todos los días sin perder sofisticación. No es casual que los chokers se hayan convertido en protagonistas de la marca: fabricados en plata y otros materiales nobles, permiten jugar con el estilo personal, superponerse y mezclarse para pasar, sin esfuerzo, de un gesto minimalista a una declaración audaz. A ello se suman los Starstruck Earrings, uno de los favoritos del público, reinterpretados en distintas combinaciones.

Una curaduría que devuelve brillo

En paralelo, Talita Vintage funciona como una búsqueda, casi arqueológica, de tesoros que merecen una segunda vida. Broches de los años 60, cadenas voluminosas de los 80, aretes atrevidos de los 90… Cada pieza seleccionada destaca por su carácter, su procedencia o su manufactura, elementos que hoy suelen perderse en la producción masiva. Es un ejercicio de rescate que conecta épocas y sensibilidades distintas, siempre bajo una mirada estética cuidadosa.

El trunk show celebrado en Santo Domingo no fue solo una presentación: fue el inicio de una nueva etapa para la marca. Un ciclo de experiencias que celebran el diseño, la búsqueda y el detalle, y que promete extenderse a nuevas ciudades. Talita es, en esencia, un puente entre lo que fuimos y lo que queremos ser; una invitación a vestir historia, pero con mirada actual.