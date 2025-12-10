Una nueva colección de moda festiva para esta temporada navideña

Con motivo del inicio de la época navideña, DAVIRELLA compartió las piezas que conforman su nueva propuesta de fin de año.

Durante la presentación, la creadora de la marca, Julissa Almonte Noboa, conversó con las asistentes sobre la inspiración detrás de esta edición, destacando la intención de ofrecer opciones que respondan a distintos momentos de las celebraciones de diciembre.

Colección de moda navideña

La colección introduce una paleta donde predominan los tonos rojo vino, negro, dorado y plateado, junto a materiales como lentejuelas, pedrería y tejidos de acabado metálico. Entre las piezas destacan vestidos de cortes actuales, tops estructurados, pantalones y conjuntos pensados para actividades que van desde cenas íntimas hasta fiestas más formales.

El encuentro también sirvió como espacio para acercar la propuesta a su comunidad habitual, que pudo apreciar de primera mano las novedades diseñadas para esta temporada.