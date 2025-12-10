Dominicana Cenia Paredes es destacada en la edición de Ridgewood Magazine

La diseñadora dominicana de proyección internacional Cenia Paredes fue reconocida por Ridgewood Magazine, que le dedica su más reciente edición con un reportaje especial sobre su inspiradora trayectoria en la industria de la moda en Estados Unidos.

La publicación resalta la historia de esfuerzo, disciplina y visión que ha llevado a Paredes —quien emigró desde sus humildes inicios en República Dominicana— a consolidarse en uno de los mercados más competitivos del mundo. Formada profesionalmente en Estados Unidos, la creadora obtuvo su título en el Fashion Institute of Technology (FIT), donde se graduó Summa Cum Laude. Su pasión por el diseño, sin embargo, se remonta a su infancia, cuando aprendió costura de la mano de su madre.

A lo largo de su carrera, Paredes ha marcado hitos importantes: su marca Cenia New York fue seleccionada para el prestigioso programa The Workshop at Macy’s, y su innovador Cenia Convi Jean le valió ganar el concurso “The Big Find” de HSN/QVC. Su propuesta se ha destacado por ofrecer soluciones de estilo inclusivas, versátiles y pensadas para la diversidad de cuerpos femeninos.

Hoy, Paredes no solo celebra el crecimiento de su línea, sino también la transición estratégica de la venta mayorista a su boutique insignia en Ridgewood, Nueva Jersey, donde atiende directamente a su clientela y ofrece una experiencia personalizada. Además, impulsa a la nueva generación de talentos a través de su plataforma de mentoría Design Entrepreneurs, desde donde comparte el método que la llevó a asociarse con algunos de los minoristas más influyentes de América.

La historia de Cenia Paredes es un testimonio del talento dominicano y un referente inspirador para la diáspora, demostrando que la perseverancia y la creatividad pueden trascender fronteras.