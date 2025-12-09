FashionLab presenta marcas dominicanas en Espacio Vogue + Casa AD Holiday Edition 2025

FashionLab anunció la selección de seis marcas dominicanas para participar en Espacio Vogue + Casa AD Holiday Edition, la reconocida plataforma curada por Vogue México y AD México. Esta presencia marca un hito para el diseño dominicano, al integrarse a un espacio donde convergen prensa especializada, compradores, stylists, creadores de contenido y figuras clave de la industria creativa latinoamericana.

Las marcas seleccionadas —Anna Redman Pablo, Artesana, Babochka, Félix Matos, Hols.e y Vessta— fueron escogidas por su visión contemporánea, calidad técnica y fuerte identidad estética.

Ari Sánchez, Jackie Camargoy Mariel Pou de FashionLab

• Anna Redman Pablo destaca por una sensibilidad natural y elegante, materializada en piezas de lino y seda.

• Artesana, de Ana Sofía Conde, trabaja textiles artesanales inspirados en la naturaleza caribeña.

• Babochka, de Maritere Rodríguez, reinterpreta la joyería masculina desde una mirada auténtica y contemporánea.

• Félix Matos, dirigida por Kimberly Félix Matos, fusiona artesanía y simbolismo en piezas de inspiración orgánica.

• Hols.e, de Estephania Holsteinson, explora un estilo experimental y sofisticado.

• Vessta, de Laura Gennardino, propone un athleisure de lujo minimalista y funcional.

En conjunto, estas propuestas conforman un panorama diverso y representativo del diseño dominicano actual.

Ana Sofía Conde de ARTESANA

La participación en Espacio Vogue + Casa AD fortalece la visibilidad del talento local dentro de un entorno editorial y comercial de alto impacto, facilitando conexiones con prensa e industria especializada y contribuyendo al posicionamiento de los diseñadores dominicanos dentro del circuito regional. Para FashionLab, este proyecto reafirma el valor de impulsar oportunidades tangibles para que las marcas puedan presentarse, validarse y expandir su presencia en nuevos mercados.

Félix Matos mostrando un bestseller

“Nuestro propósito siempre ha sido visibilizar el talento dominicano más allá de nuestras fronteras. Participar en Espacio Vogue + Casa AD reafirma que el diseño dominicano tiene visión, calidad e identidad para destacarse en escenarios internacionales”, expresó Mariel Pou, Directora de Relaciones Públicas de FashionLab.

FashionLab continúa desarrollando iniciativas que conectan el diseño dominicano con plataformas internacionales, apostando por un crecimiento sostenible, auténtico y acorde con los estándares de la industria global.