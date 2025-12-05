Get Ready With BC: una experiencia para resaltar la esencia y proyección de la mujer

En un ambiente alegre, que buscaba dar la bienvenida a la Navidad y a la nueva colección de Bianna Candelario, la diseñadora organizó un encuentro con el objetivo de acompañar a sus clientas en la construcción de una imagen auténtica, segura y acorde a para estas fiestas.

Eddy Gómez durante su intervención

Bianna Candelario presentó ‘Get Ready With BC, una experiencia exclusiva creada para elevar la proyección personal y potenciar la expresión individual de cada participante.

Kristina Kasic y Julia Heisen

El encuentro reunió a un selecto grupo en un ambiente íntimo y cuidadosamente diseñado, donde se abordaron temas esenciales de etiqueta, protocolo e imagen personal, guiados por dos reconocidos expertos, Jasmina Djordjevic, especialista en etiqueta y protocolo, quien profundizó en las claves para ser un buen anfitrión y desenvolverse con gracia en distintos escenarios sociales; Y, Eddy Gómez, asesor de imagen, quien compartió recomendaciones prácticas sobre cómo vestir adecuadamente según cada ocasión, resaltando la importancia de comunicar seguridad y autenticidad a través del estilo.

Julia Heisen, Bianna Candelario y Saska Reyes

Durante la actividad, las participantes exploraron cómo transmitir su verdadera esencia en eventos y compromisos sociales, adquiriendo herramientas que fortalecen su presencia y confianza.

‘Get Ready With BC’ reafirma el compromiso de la marca con crear espacios de aprendizaje e inspiración que impulsen el bienestar, la elegancia y el crecimiento personal de sus clientas, fortaleciendo una comunidad que valora la excelencia y la autenticidad.