Miguel Genao presenta 'Chapter 1 2026' en un fin de semana dedicado a la moda y el bienestar

En un escenario inspirado en la cultura taína y rodeado de naturaleza tropical, el diseñador dominicano Miguel Genao presentó su nueva colección “Chapter 1 RTW/26”, como parte de un fin de semana donde la moda, las buenas vibras y el bienestar se convirtieron en protagonistas.

Durante tres días, la celebración unió la esencia de dos marcas comprometidas con exaltar lo mejor del diseño y las experiencias memorables en la República Dominicana.

Miguel Genao Ready to Wear Chapter 1 2026

“La nueva colección está inspirada en la belleza y la delicadeza del Caribe, con la flora y fauna como punto de partida. Incorporamos tres estampados inéditos y presentamos nuestro nuevo monograma”, explicó Genao.

Miguel Genao Ready to Wear Chapter 1 2026

Las piezas destacan por el uso de lino, gaza, chiffon y seda, enriquecidas con bordados a mano realizados por artesanos locales, una forma de honrar técnicas tradicionales elevadas a un lenguaje contemporáneo.

Miguel Genao Ready to Wear Chapter 1 2026

Sara Ranghi, Marketing Director-Américas de Meliá Hotels International, señaló que esta plataforma de moda ya se ha convertido en una tradición que impulsa el talento dominicano: “Este tercer desfile de Miguel Genao es una afirmación de nuestro compromiso con la cultura y la creatividad de la región”.

La programación del fin de semana incluyó una cena especial en el restaurante Yumay, un After Party en la piscina Serendipia y actividades de bienestar que forman parte del concepto Wellness Inclusive, como sesiones de yoga, talleres creativos y propuestas gastronómicas enfocadas en el bienestar.

Miguel Genao Ready to Wear Chapter 1 2026

Tras el desfile, los invitados disfrutaron de una cena exclusiva en el restaurante Muoi, seguida de la experiencia nocturna “Taino’ti Night”, que cerró una jornada marcada por el estilo y la celebración creativa.

La colección “Chapter 1 RTW/26” de Miguel Genao fue presentada con el apoyo de Maybelline.