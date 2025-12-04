Ready to wear
Miguel Genao presenta 'Chapter 1 2026' en un fin de semana dedicado a la moda y el bienestar
En un escenario inspirado en la cultura taína y rodeado de naturaleza tropical, el diseñador dominicano Miguel Genao presentó su nueva colección “Chapter 1 RTW/26”, como parte de un fin de semana donde la moda, las buenas vibras y el bienestar se convirtieron en protagonistas.
Durante tres días, la celebración unió la esencia de dos marcas comprometidas con exaltar lo mejor del diseño y las experiencias memorables en la República Dominicana.
“La nueva colección está inspirada en la belleza y la delicadeza del Caribe, con la flora y fauna como punto de partida. Incorporamos tres estampados inéditos y presentamos nuestro nuevo monograma”, explicó Genao.
Las piezas destacan por el uso de lino, gaza, chiffon y seda, enriquecidas con bordados a mano realizados por artesanos locales, una forma de honrar técnicas tradicionales elevadas a un lenguaje contemporáneo.
Sara Ranghi, Marketing Director-Américas de Meliá Hotels International, señaló que esta plataforma de moda ya se ha convertido en una tradición que impulsa el talento dominicano: “Este tercer desfile de Miguel Genao es una afirmación de nuestro compromiso con la cultura y la creatividad de la región”.
La programación del fin de semana incluyó una cena especial en el restaurante Yumay, un After Party en la piscina Serendipia y actividades de bienestar que forman parte del concepto Wellness Inclusive, como sesiones de yoga, talleres creativos y propuestas gastronómicas enfocadas en el bienestar.
Tras el desfile, los invitados disfrutaron de una cena exclusiva en el restaurante Muoi, seguida de la experiencia nocturna “Taino’ti Night”, que cerró una jornada marcada por el estilo y la celebración creativa.
La colección “Chapter 1 RTW/26” de Miguel Genao fue presentada con el apoyo de Maybelline.