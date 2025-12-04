INDÓ MITA presenta una cápsula de moda inspirada en la pasión dominicana por la pelota

Con la temporada de béisbol en pleno auge, INDÓ MITA presentó una cápsula especial que rinde homenaje a los símbolos más icónicos de este deporte y a la energía que despierta en el país. La propuesta surge en colaboración con una plataforma dedicada a conectar al público con nuevas expresiones creativas durante estos meses de juego.

La colección, titulada “Home Club Drop”, reinterpreta el universo de la pelota desde la visión de cinco talentos del diseño dominicano contemporáneo: Hols.e, Santo Sunday, María Calderón, GHer y YG Yoanny García. Cada creador tomó elementos emblemáticos —el guante, la pelota, el bate y sus texturas— para transformarlos en piezas únicas que combinan estética actual con un profundo sentido de identidad cultural.

Además de las piezas principales, se presentó una selección de esenciales bajo el concepto “Liga del Camino”, una mini cápsula de t-shirts, tote bags y gorras que celebra la resiliencia, la autenticidad y la actitud del fanático dominicano.

Durante la actividad, se destacó que esta iniciativa busca impulsar nuevas miradas sobre la cultura local y apoyar al talento emergente, integrando moda, creatividad y el espíritu colectivo que define la temporada de béisbol. La presentación tuvo lugar en la galería de INDÓ MITA y reunió a figuras del diseño, la cultura y los medios, entre ellos Katherine Núñez, Bocao, Luis Valdez y Sophia Sanabria, quienes acompañaron el lanzamiento y vistieron piezas del drop.

Los asistentes disfrutaron de una propuesta de coctelería de temporada —inspirada en sabores frescos, cítricos y especiados— junto a un menú basado en clásicos del estadio, creando un ambiente que evocó la esencia del juego.

La colaboración refuerza el compromiso de apoyar a la nueva generación de creativos dominicanos: los fondos recaudados serán destinados al desarrollo formativo de un diseñador emergente, consolidando esta cápsula como un puente entre cultura, moda y propósito.

Con “Home Club Drop”, INDÓ MITA reafirma su apuesta por reinterpretar la cultura dominicana desde el diseño contemporáneo y celebrar aquello que mueve al país durante esta época: la pelota.