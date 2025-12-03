El mundo de John Galliano, 40 años impactando en la moda

John Charles Galliano es un diseñador de moda inglés, conocido por sus icónicos trabajos como director creativo de Dior. Galliano estudió diseño de moda en Central Saint Martins y se graduó en 1984, con una colección inspirada en la Revolución Francesa. Tras el éxito de esa colección, decidió fundar su marca homónima, la cual se declaró en quiebra en 1988. En 1997, Galliano presentó su primera colección como director creativo de Dior.

John Galliano se ha vuelto uno de los diseñadores más aclamados de todos los tiempos. Redefinió la moda a través de sus diseños vanguardistas e innovadores que le dieron vida a la marca y se convirtió en referente de cientos de diseñadores por sus conceptos y narrativas hasta el día de hoy. Aprovechando el cumpleaños número 65 del aclamado diseñador, repasamos solo algunas de sus colecciones emblemáticas en casas como Dior, Maison Margiela, Givenchy y colaboraciones en Oscar de la renta.

Su primera colección junto a Dior, Alta Costura Primavera / Verano 1997

En octubre de 1996, Galliano entra a Dior como el nuevo director creativo de la casa de moda francesa, con tan solo dos años en el grupo LVMH. Ya en enero del año siguiente presenta su primer desfile, Alta Costura Primavera / Verano 1997, el cual coincide con el 50 aniversario de la fundación de la firma. Esta colección fue un homenaje al maestro Dior y sus orígenes; con grandes influencias de la cultura masai, tribus de guerreros de Kenia y Tanzania, presentada en el Grand Hotel de Paris.

Looks de la colección Alta Costura Primavera / Verano 1997, Dior

Otra gran temporada Alta costura de Primavera / Verano 1998 de Christian Dior

Galliano presentó una atmósfera teatral y dramática inspirada en la ópera y tomando a Marchesa Casati como musa, conocida por dar fiestas extravagantes y vivir rodeada de lujo. Tuvo lugar en las escaleras de mármol de la Ópera Garnier en París. Introdujo elementos de Art Nouveau, elementos lujosos de piel y abrigos de terciopelo que parecían haber salido de una de esas glamorosas celebraciones. Pasó de tener faldas salidas del closet de la realeza por su volumen y pedrería a cerrar con looks más bohemios y sueltos.

Looks de la colección Alta Costura Primavera / Verano 1998, Dior

"Artisanal ss24" para Maison Margiela



Esta es, sin duda, mi colección favorita de Galliano, materializa el ambiente inquietante y sombrío de una noche parisina bajo el puente Alexandre III partiendo de las fotografías de Brassai en 1920. A través de corsets, tules y el maquillaje de muñecas de porcelana, nos llevó al bajo mundo de la “Belle Époque” en París. Este desfile fue una total obra de teatro; la narrativa de este desfile nos trajo personajes como bandidos, ladrones y ricos con miedo de caminar por las calles, enfermeras y cuerpos sin vida.

Looks de la colección Artisanal SS24, Maison Margiela

Givenchy otoño 1996 couture, la segunda y última colección de Galliano con la firma

La colección hacía referencia directa a los "Incroyables" (hombres) y "Merveilleuses" (mujeres) de la aristocracia francesa que desafiaban lo convencional a través de sus estilos escandalosos y extravagantes en la época posrevolucionaria francesa, un guiño a su colección de graduación. Esta colección presenta tanto cortes Imperio, como siluetas con mucho volumen, además de ciertos elementos que hacen referencia a la revolución; cascos y chaquetas militares estilo Napoleón.

Looks de la colección otoño 1996 Couture, Givenchy

El esplendor de la aristocracia, otoño 2004 de Christian Dior



Los volúmenes exagerados y las joyas se apoderaron de Dior en esta colección, una referencia a las princesas austrohúngaras de fin de siglo y el esplendor de la aristocracia. Galliano viste a las modelos con corsets, faldas voluminosas y abrigos de ópera en piel sintética. Los diseños fueron cargados visualmente con bordados y joyería, más la paleta de colores; rojo, fucsia, verdes y otros que manifestaban la opulencia de la época.