¿Cuáles piezas podría regalarme en Navidad?

Ya ha empezado la época navideña, un momento lleno de vida y color, en las casas y las tiendas con la decoración, las canciones en la radio y nuestros armarios.

Cuando pienso en mi lista de deseos para esta Navidad, no solo pienso en conseguir ropa bonita, sino en una excusa perfecta para consentirme y, por supuesto, a quienes amo también.

Después de revisar mis propios moodboards, estas son las piezas que quiero debajo de mi arbolito y que tú también podrías tener en tu clóset. Además de ser perfectas opciones de regalos para fashionistas, en términos de tendencia, estas piezas añaden de forma elegante y sutil la vibra navideñas a tus atuendos, sin necesidad de cambiar tu estilo por la temporada.

Las mejores texturas y por qué Faux Fur

Hay algo especial en diciembre, sin importar el clima, todas queremos vernos un poco más glamurosas, las texturas son el secreto para elevar un look sin añadir capas extras, llevan un outfit de simple a elaborado.

El faux fur, por ejemplo, se ha convertido en uno de mis favoritos, no solo en abrigos pesados, casi imposibles de usar en el caribe, sino en pequeños detalles de distintas piezas, puños de manga larga, zapatillas, cuellos y accesorios. Este material añade dimensión y lujo sin aumentar temperatura, sin dejar el aire invernal. Es el detalle perfecto para cenas o fotos navideñas: funciona con looks monocromáticos e incluso denim.

Cazadora soft trucker cuello peloBershka

Una blusa de encaje para elevar cualquier look

Otra textura que adoro para estas fechas es el encaje, hay algo irresistible en el. Cuando se usa en una versión moderna y ligera, puede elevar cualquier look en segundos. Una blusa de encaje, ya sea sin mangas o manga larga y vuelos, transforma un jean en un outfit digno de una cena especial y además permite que el aire fluya. En mis combinaciones favoritas están un top de encaje con pantalones rectos, un blazer y pequeños accesorios dorados.

Top blonda volantesBershka

Las botas a la rodilla

Las botas altas pueden sonar muy invernales o europeas pero, aunque suene inesperado, funcionan perfecto aquí. El truco está en combinarlas con piezas frescas. Con shorts para equilibrar proporciones, con vestidos cortos o midi fluidos, o en materiales ligeros como cuero suave y tonos neutros. Son ideales para eventos nocturnos, cenas, salidas o contenido de moda ya que aportan una gran presencia visual sin sentirse pesadas.

Bota tacón anchoZara

Shorts elegantes, un must-have

En el Caribe, los shorts elegantes siguen siendo reyes. Cuando se combinan con texturas como cuero, lino o tweed, de tiro alto y un tanto anchos, pasan de ser informales a protagonistas del look. Imagínalos negros con un blazer o un top de lentejuelas y botas alta, es la manera más fresca y moderna de lograr un estilo festivo sin perder comodidad.

Shorts terciopelo lentejuelasMango

Ponchos y capas ligeras

El layering no es exclusivo de otoño americano. En RD también podemos hacerlo. Las capas, especialmente los ponchos, son perfectas para quienes aman el layering sin el peso del otoño tradicional. Son ideales para eventos con aire acondicionado, cenas o simplemente para añadir drama a un look minimalista. Un poncho sobre un vestido negro o unos sobre shorts puede elevar el outfit y darle un estilo más bohemio.

Capa punto asimétricaMango

Accesorios Maxi

Y, por último, los accesorios maxi, tienen un papel protagonista esta temporada. Los collares y las pulseras grandes, los bolsos con detalles llamativos le dan vida a cualquier atuendo. Son esos elementos que hacen que cada look sea tuyo.