Moda de archivo: la tendencia que conquista a las celebridades

A lo largo del año hemos presenciado cómo lo clásico se ha vuelto tendencia, resucitando décadas desde los 40s a los 90s, sin embargo, utilizar atuendos vintage y siluetas retro no es solo un factor de estética, es un factor que surge de la admiración y reconocimiento a piezas icónicas.

Además del creciente interés por la sostenibilidad y preocupación por proteger el medio ambiente al usar prendas de segunda mano.

La ropa de archivo son piezas que pertenecen a trabajos antiguos de diseñadores que cuentan con un valor añadido por haber marcado un hito en la historia de la moda. En su mayoría, se trata de piezas de lujo de grandes marcas, por lo que son buscadas por coleccionistas o celebridades adineradas, para ser usadas en alfombras y grandes eventos relacionados con la moda; modelos originales que forman partes de exhibiciones de museos o vestidos inspirados en esas piezas, principalmente de alta costura.

Kim Kardashian ha sido una de las precursoras de esta tendencia al utilizar incontables veces vestidos de archivo en lugar de piezas custom made, especialmente para ella.

Kim Kardashian / Naomi Campbell en la pasarela de Alta Costura de Givenchy 1997

Kim Kardashian personificó a una diosa griega para su cumpleaños número 45, al llevar una pieza vintage de Givenchy Haute Couture, un vestido blanco vaporoso bajo un corset metálico dorado. El vestido fue modelado originalmente por Naomi Campbell en la Semana de la Moda de París de 1997. Fue parte de la primera colección de Alexander McQueen para esta casa de moda francesa.

Zendaya / Desfile de Otoño Invierno 1995 de Thierry Mugler.

Zendaya lució un traje metálico, semejante a un robot, con una estética retro futurista de la colección Otoño Invierno 1995 de Thierry Mugler para la alfombra roja del estreno de la película Dune: Parte Dos, complementado con un collar de diamantes y Zafiro de Bulgari.

Sabrina Carpenter / Madonna para los Oscar de 1991

Sabrina Carpenterla desfiló por la alfombra roja de los MTV VMAs 2024 con el vestido Bob Mackie de Madonna para los Oscar de 1991. Un vestido ceñido al cuerpo y cubierto con pedrería plateada, inspirado originalmente en el look de Marilyn Monroe en la película “Los caballeros las prefieren rubias". Madonna aún conserva en su archivo el vestido que Bob Mackie le hizo, dejando la pieza de muestra a Sabrina.

Carey Mulligan / vestido Balenciaga de 1951

Desde los guantes largos hasta el volumen del tulle, Carey Mulligan luce una recreación personalizada de un vestido bicolor vintage de Balenciaga de 1951, un atuendo que refleja el glamour de Hollywood en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. Este vestido, de hace más de 70 años, nos confirma que la moda es cíclica. Un buen traje elegante y con un diseño atemporal sigue siendo maravilloso a pesar de los años.