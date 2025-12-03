Los colores que definirán el 2026: calidez y transformación

Mientras nos preparamos para el anuncio oficial del Pantone para 2026, ya varias casas de pintura y firmas de tendencia han adelantado sus apuestas para el año que viene. Estas predicciones apuntan hacia una paleta que une la naturaleza, tranquilidad, atemporalidad y un toque de sofisticación.

Verde azulado transformador

Transformative Teal, WGSM x Coloro

WGSN, una empresa de pronóstico de tendencias, y coloro seleccionaron el color “Transformative Teal” para el 2026, un verde azulado profundo. Fusionan un color oscuro y acuático para representar un periodo de cambio y redirección. WGSN prevé que 2026 será un año marcado por una mayor demanda y responsabilidad ecológica. Esta tonalidad surge de un análisis global de comportamiento de los consumidores; buscan equilibrio, introspección y una conexión más consciente con el mundo natural. WGSN describe este color, históricamente asociado con renovación, rejuvenecimiento y una sensación de calma, como una respuesta directa a la necesidad colectiva de replantear prioridades, sanar y transformar la relación entre tecnología, bienestar y sostenibilidad. Transformative Teal no pretende ser simplemente un color bonito.

“Representa el cambio y la reorientación, y puede ayudar a fomentar la resiliencia ante los complejos retos climáticos”, explicaron los ejecutivos de la empresa.

Eucalipto cálido

Warm Eucalyptus, Valspar

Siguiendo la línea de colores naturales, la empresa Valspar escogió como su color 2026 “Warm Eucalyptus”, un verde grisáceo suave que transmite calidez, bienestar y una conexión íntima con la naturaleza. Este tono orgánico surge para hogares que buscan sentirse más humanos y menos saturados visualmente, yendo de lo natural a lo nostálgico, evocando un ambiente familiar con diseños retro, jardines y la calma de los espacios botánicos.

Su ligera tonalidad grisácea aporta sofisticación y lo convierte en un tono versátil tanto en interiores como en moda. Este color responde al deseo de reconectar, crear lugares cálidos donde se pueda descansar de tantos estímulos después de años visualmente saturados. Un color minimalista para inundar espacios y crea looks monocromáticos refrescantes sin cargar la vista.

Caoba cálida

Warm Mahogany, Glidden

Glidden propone “Warm Mahogany” como su color del año, un tono marrón rojizo, intenso y terroso, que se aleja de la estética fría predominante en los últimos años. Este color nos recuerda a la madera oscura, la artesanía y la materialidad. Warm Mahogany refleja una tendencia en crecimiento, los matices y tonos sensuales que le aportan carácter a la ropa y hogar. Es el punto exacto para un color elegante, acogedor y cálido. Glidden explica que este tono te permite aportar comodidad, carácter e individualidad a cualquier espacio, especialmente en momentos donde las personas buscan hogares y espacios que los abracen y representen emocionalmente. Su riqueza visual lo hace ideal para quienes buscan añadir dramatismo y un toque lujoso. Warm Mahogany se mezcla fácilmente con materiales naturales como cuero, cerámica y fibras orgánicas que refuerza su vibra artesanal.

Las propuestas de color para 2026 revelan un mensaje unico a pesar de sus diferencias, el deseo colectivo de volver a lo esencial. Tanto el verde azulado de WGSN y Coloro, como el eucalipto de Valspar y la caoba de Glidden, apuntan hacia una misma dirección estética. Todos evocan naturaleza y calidez, pero también una necesidad de renovación. En un mundo que avanza entre desafíos ambientales, la saturación visual y cambios tan repentinos, estos colores invitan a bajar el ritmo y reconfortar a su consumidor.