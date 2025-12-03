Celebran 5ta edición de DBA Fashion Show, uno de los eventos más importante de la moda dominicana

La academia de modelaje Dominican Beauty Academy (DBA) celebró la 5ª edición de su desfile de moda “DBA Fashion Show” con una puesta que nos invita a apoyar el talento nacional e internacional en la moda, a su vez, el talento de las modelos y estudiantes en la pasarela, consolidándose como una de las plataformas más relevantes de la moda dominicana. Este evento formó parte de la celebración del 11º aniversario de la academia, fundada en 2015, y tuvo lugar el jueves 27 de noviembre en el Hotel Barceló Santo Domingo, bajo la dirección de su fundadora, Karumi Suazo.

“Celebrar cinco años consecutivos de este evento es un honor que me llena de orgullo y gratitud. La moda dominicana es un referente mundial y con cada edición logramos proyectar nuestro talento a niveles internacionales”, manifestó Suazo, fundadora de la academia.

"Este aniversario es una muestra del trabajo y la pasión que impulsan lo mejor de nuestra industria”, agregó.

El desfile contó con la participación de la reconocida diseñadora dominicana Michelle Reynoso, Rosalba Cáceres, directora y fundadora de Rosa Boga; Mixture Atelier, por Sarah Gutiérrez y Noemí Francisco; Mánnelik Ortega, con Distrito 79 y Patricia Martinez.

Looks de la colección "Safari" de Michelle Reynoso en el DBA Fashion ShowJulio Cesar / Listín Diario

Primer look de la colección "Las Ninfas" de Rosa Boga en el DBA Fashion ShowJulio Cesar / Listín Diario

Como invitado especial, el diseñador colombiano Julio González presentó su colección “Florecer es vencer”, una oda a la resiliencia, “la fuerza silenciosa de quienes aún en tierra árida, deciden desplegar su belleza.

Julio Gonzales en el cierre de su colección “Florecer es vencer”Julio Cesar / Listín Diario

Durante la actividad, Rossy Escotto Minaya, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM), destacó los logros de la academia y el trabajo constante que realiza desde su fundación para visibilizar y apoyar a las mujeres emprendedoras tanto en República Dominicana como en el exterior, como Karumi Suazo que forma parte de esta fundación.

Rossy Escotto Minaya, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM) y Karumi Suazo, directora de DBAJulio Cesar / Listín Diario

Las modelos de DBA fueron las grandes protagonistas de la noche. Más que una escuela de pasarela, Dominican Beauty Academy se dedica a fomentar el desarrollo de las habilidades de las mujeres dominicanas, mejorando su seguridad y autoestima al presentar una imagen auténtica, libre de los estándares establecidos en el modelaje.

Cierre de su colección “Florecer es vencer” de Julio GonzalesJulio Cesar / Listín Diario

El DBA Fashion Show nació con la misión de ofrecer una plataforma internacional, creando una vitrina para exhibir el talento de modelos y diseñadores, tanto emergentes como establecidos, una oportunidad única para exponer sus trabajos.

El impacto de DBA a nivel educativo ha sido reconocido por el Latin American Quality Institute (LAQI), que otorgó a la academia el galardón “Empresa Centroamericana del Año” por dos años consecutivos. Además, DBA es miembro activo de LAQI, reforzando su prestigio y proyección internacional.