Miguel Genao: Un nuevo comienzo para una firma que abraza el Caribe

La nueva colección de Miguel Genao nace desde un lugar profundamente emocional. El diseñador y su equipo atravesaban un periodo de introspección, nostalgia y búsqueda de empoderamiento colectivo; un proceso que terminó convirtiéndose en el punto de partida para dar forma al Capítulo 1, la primera entrega de una trilogía que marcará una nueva era dentro de la marca.

Miguel Genao Un nuevo comienzo para una firma que abraza el CaribeCarlos Olivero

“Estábamos en un momento donde necesitábamos canalizar todo este brote de nostalgia y empoderamiento”, comparte. Y fue precisamente ese estado emocional el que dio dirección a la narrativa visual y conceptual que sostiene la colección.

El primer logo de Miguel Genao, creado en 2008, vuelve a cobrar protagonismo. Para el diseñador, este símbolo no es solo un gráfico: es una pieza cargada de memoria y fuerza, un elemento que los “empoderó y ayudó a componer toda la colección”. A partir de él surgieron también los estampados que visten las piezas, creados con imágenes y videos personales capturados por los directores creativos de la marca en distintos momentos de sus vidas. El resultado es una colección que respira autenticidad y que se siente tan íntima como universal.

Este lanzamiento representa el primer capítulo de tres colecciones que se presentarán de forma escalonada. Una propuesta que no solo expande el universo creativo de la firma, sino que también celebra los símbolos y siluetas que han definido la estética de Miguel Genao a lo largo de los años. “Marca el inicio de una nueva era”, afirma el diseñador, subrayando la importancia de este hito dentro de su trayectoria.

El Caribe como raíz y narrativa

Fiel al ADN de la marca, las referencias dominicanas vuelven a estar presentes. El print principal lleva por nombre “Fantasía Caribeña”, un homenaje visual donde conviven texturas como el mimbre, junto a la flora y fauna tropical de la República Dominicana.

Esta impronta local no solo funciona como sello, sino como declaración de intención: Miguel Genao reafirma su compromiso con crear desde el Caribe y para el Caribe, elevando lo nuestro a un lenguaje de lujo contemporáneo.

La colección introduce una técnica que el equipo llevaba meses perfeccionando: el bordado en hilo con aplicación de piedras y perlas. Este trabajo artesanal, meticuloso y luminoso, toma especial protagonismo en el look de cierre, también llamado “Fantasía Caribeña”.

“Fue un reto enorme porque debíamos concentrar todas las técnicas sin perder la esencia de la marca y asegurándonos de que siguiera siendo ready to wear”, explica el diseñador. Además, la firma incorpora un nuevo textil compuesto de algodón y lino, fibras naturales que evocan frescura, ligereza y autenticidad caribeña.

Por primera vez, Miguel Genao presenta una colección ready to wear, un paso estratégico que abre camino a un público más amplio y diverso, sin renunciar al lujo, la artesanía ni al sello caribeño que define a la marca. Este primer capítulo inaugura una serie de tres proyectos que seguirán desplegándose. “Chapter 1 es el inicio de una nueva era; nuevos comienzos están por llegar”, adelanta.

Lujo, Caribe y confort

Tres palabras resumen la esencia de la colección. Tres pilares que conviven en armonía para construir piezas memorables, funcionales y profundamente identitarias.

Para Miguel Genao, nada resulta más emocionante que ver a un cliente invertir en una pieza creada desde la isla. “Cada vez que vemos que alguien decide invertir en una pieza de la marca nos llena de orgullo y felicidad, porque vemos cómo más personas apuestan por un producto hecho en República Dominicana”.

Y es que, más que un artículo de vestir, cada creación de la firma es una propuesta de diseño y calidad 100% dominicana, un homenaje al arte y al talento que nace en el Caribe.