Una nueva era de brillo con Swarovski Created Diamonds

Redacción A La Moda

Llega la época de más brillo, por eso Swarovski introduce oficialmente en el país su más reciente innovación: Swarovski Created Diamonds, una colección que marca un hito en la joyería fina contemporánea y reafirma el liderazgo global de la marca en diseño y tecnología. 

Esta nueva línea retoma la visión fundacional de Daniel Swarovski, quien en 1895 soñó con democratizar el lujo a través de la innovación, la precisión y la excelencia artesanal. Hoy, ese legado evoluciona con diamantes creados en laboratorio que combinan de manera excepcional belleza, alta tecnología y un enfoque responsable.

Los Swarovski Created Diamonds cuentan con las mismas propiedades químicas, físicas y ópticas que los diamantes extraídos de la tierra; su diferencia radica en el origen. Cada piedra es cultivada durante semanas en condiciones controladas, resultando en diamantes extraordinariamente puros, luminosos y consistentes en calidad.

Para Marina Lück, Directora de Retail de Swarovski en República Dominicana, este lanzamiento representa un momento clave para la marca en el país:

“Esta colección marca una nueva etapa para Swarovski. Con Swarovski Created Diamonds ofrecemos joyería fina de altísima calidad a un público que valora la innovación, la belleza y la responsabilidad. Es un honor que República Dominicana reciba estas piezas de manera exclusiva, y sabemos que nuestros clientes se dejarán cautivar por su impecable brillo y sofisticación”.

Cada diamante es certificado por el Instituto Gemológico Internacional (IGI) y cumple con los más altos estándares de la industria, evaluados bajo los cuatro criterios universales de calidad:

Color: de grado G o superior, dentro de las escalas más apreciadas por su apariencia incolora.

Claridad: VS o superior, garantizando piedras con inclusiones mínimas y una pureza excepcional.

Talla: entre Excelente y Muy Buena, que aseguran un rendimiento de luz óptimo.

Quilataje: desde 0.005 hasta más de 6 quilates, todas con acabados de precisión impecable.

La colección está trabajada exclusivamente en oro de 18 quilates, oro blanco de 18 quilates y plata de ley 925, reafirmando la herencia de calidad y maestría que distingue a Swarovski en el mundo de la joyería fina.

