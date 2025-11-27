Machuca Entertainment proyecta a María Trinidad Sánchez como destino de moda, cultura y turismo

El Salón de la Gobernación Provincial fue el escenario del lanzamiento oficial de MTS Infinito, la nueva plataforma de proyectos creada por Machuca Entertainment con la misión de posicionar a la provincia María Trinidad Sánchez en el mapa nacional e internacional a través de iniciativas ligadas a la cultura, el turismo, la moda, el bienestar, la belleza y el deporte.

La plataforma contempla tres grandes eventos que se desarrollarán entre 2026 y 2027: Nagua in Color, Miss María Trinidad Sánchez y MTS Fashion Week, todos orientados a impulsar la identidad provincial, el orgullo local y el turismo sostenible mediante la integración de instituciones, empresarios, artistas y la comunidad.

Nagua in Color: mayo 2026

Carlos Machuca, director general de Machuca Entertainment, anunció que en mayo de 2026 se celebrará “Nagua in Color”, bajo el eslogan “Corre, siente y celebra”, en las instalaciones del Hotel Boutique del Lago – Villas del Lago.

“Será una experiencia deportiva única que fusionará deporte, diversión y color, integrando a toda la comunidad en un ambiente lleno de energía, música y alegría. Más que una carrera, será una propuesta de valor que impulsa el deporte, el bienestar y el turismo local”, destacó.

Miss María Trinidad Sánchez: belleza, cultura y liderazgo

El segundo evento será Miss María Trinidad Sánchez, considerado el certamen oficial de la provincia, donde se exalta la belleza, la cultura y el liderazgo femenino. Con el lema “Donde nace la belleza que representará al mundo”, este proyecto busca convertir a las mujeres de la provincia en embajadoras de talento, elegancia y valores.

La anfitriona del certamen será Delisa Francisco, Miss María Trinidad Sánchez 2025 y actual Miss Cosmo República Dominicana.

De acuerdo con Machuca, el propósito del certamen es inspirar a las mujeres a creer en su potencial y convertirse en agentes de cambio positivo, promoviendo una belleza auténtica y comprometida con su comunidad.

MTS Fashion Week: noviembre 2026

En noviembre de 2026 se presentará MTS Fashion Week, un evento que aspira a convertirse en un referente regional al conectar creatividad, moda, turismo y sostenibilidad, posicionando a María Trinidad Sánchez como un nuevo epicentro de la moda caribeña.

El evento llevará como eslogan “La moda pone sus ojos en María Trinidad Sánchez” y está inspirado en una nueva era creativa donde convergen moda, tecnología y conciencia ambiental. Entre los talentos confirmados se encuentran los diseñadores Nina Vásquez (oriunda de Nagua) y Wilson Alcéquiez (de Cabrera).

Un cierre con sabor local

La presentación de MTS Infinito culminó con un recorrido por los atractivos turísticos más emblemáticos de la provincia. Los invitados especiales y medios de comunicación visitaron Laguna Dudú y Laguna Gri Gri en Río San Juan, gracias a Ureña Tour; además, disfrutaron de un paseo en bote por Laguna Gri Gri y un recorrido en barco por sus playas y piscinas naturales, guiados por Grigri Explorer Tour.

La jornada concluyó con un almuerzo típico en la encantadora Playita Gri Gri, donde los participantes pudieron apreciar la riqueza cultural y natural de la provincia.