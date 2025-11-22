La diseñadora dominicana Dwarmis Concepción se ha posicionado como una de las voces emergentes del diseño latino contemporáneo gracias a su propuesta que combina la sofisticación neoyorquina con la sensibilidad caribeña. Su firma, DWARMIS, es hoy el resultado de una trayectoria que comenzó de manera casi intuitiva, y que ha evolucionado hacia un proyecto con identidad y propósito claros.

Concepción recuerda que desde muy joven confeccionaba su propia ropa. “La gente siempre me preguntaba ‘¿de dónde es eso?’, y yo respondía: ‘lo hice yo’”, cuenta. Esas primeras piezas personales pronto se convirtieron en pedidos informales, hasta que una invitación de la boutique Indómita, en Santo Domingo, marcó un punto de inflexión. “Preparé una colección para ellos y absolutamente todo se vendió. Ese momento fue el empujón que necesitaba para formalizar mi marca”.

Dwarmis Concepción: La diseñadora dominicana que redefine el diseño latino desde Nueva York

Las siluetas de DWARMIS se distinguen por su fluidez y su interpretación del cuerpo en movimiento. “Me inspiro muchísimo en el cuerpo en movimiento. Me encanta observar cómo una tela cae, cómo respira con la persona que la lleva”, afirma. Esta visión dialoga con los elementos que marcaron su vida en el Caribe: “El viento, la luz, el ritmo… Quiero que cada silueta tenga elegancia, pero también libertad”.

Su trabajo equilibra dos mundos que la han formado: la precisión y disciplina aprendidas en Nueva York, y la intuición cálida de sus raíces. “DWARMIS es ese matrimonio: la mujer que camina rápido por Manhattan, pero que lleva por dentro el calor y la alegría latina”, declara.

Su pieza insignia es el vestido drapeado, que describe como “el corazón de mis colecciones”. Según Dwarmis, esta prenda reúne su técnica y su identidad. “Es donde se unen mis dos mundos: la construcción que aprendí en Nueva York y la sensualidad suave que viene de mis raíces dominicanas”.

Sostenibilidad y producción consciente

En un entorno tan competitivo como el de Nueva York, Concepción ha apostado por mantener colecciones cápsula y procesos sostenibles. “Producir localmente y en cantidades pequeñas es más caro, pero también más honesto”, menciona. Su filosofía implica tomar decisiones difíciles: “A veces significa decir más ‘no’ que ‘sí’. Prefiero crecer despacio y con intención”.

Su visión de la sostenibilidad va más allá del concepto ambiental. “Para mí, la sostenibilidad es responsabilidad y comunidad. Es crear piezas que duren, producir con ética y preservar nuestras historias y tradiciones”, explica.

La diseñadora ha hecho de la colaboración con profesionales latinos una parte esencial de su marca. Trabaja de manera constante con fabricantes, modelos y fotógrafos de la región. “Nueva York es enorme, pero cuando encuentras tu comunidad latina, sientes hogar”, afirma.

Para ella, el concepto de apoyo latino es mucho más que un lema. “Si yo avanzo, llevo a otros conmigo. Es compartir recursos, contactos, visibilidad…, es crear una red donde todos podamos crecer”.

Entre sus metas están la expansión hacia accesorios y menswear, así como la apertura de un espacio físico donde moda, arte y comunidad convivan. También sueña con colaboraciones que resuenen con sus valores creativos.

Sobre la diseñadora estadounidense Tory Burch, con quien trabajó durante años, comenta: “Admiro cómo combina elegancia con funcionalidad, y cómo ha construido un universo de marca sólido y femenino. Sería un sueño unir mi visión con la suya”.

En el ámbito artístico, señala a la dominicana Raquel Paiewonsky: “Su trabajo explora el cuerpo, la naturaleza y la transformación de una manera poética pero poderosa. Siento que una colaboración entre Raquel y DWARMIS sería un diálogo natural”.

Con una propuesta que honra sus raíces y abraza la modernidad, Dwarmis Concepción continúa trazando un camino que posiciona al diseño latino, desde una mirada contemporánea, auténtica y global.