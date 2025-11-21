Sissy Bermúdez: Una huella imborrable en la moda y artesanía dominicana

Sus piezas, hechas con materiales naturales, cuentan historias que solo se logran con entrega y propósito.

Hoy, la moda dominicana despide a Sissy Bermúdez, una de sus creadoras más emblemáticas, cuyo trabajo trazó un puente íntimo entre la naturaleza, la artesanía y la alta estética.

Nacida en Santiago y formada en la primera promoción del Instituto Tecnológico Mercy Jácquez, Sissy construyó una carrera sólida y diversa, que transitó desde la moda y la alta costura hasta la joyería artesanal y el diseño de accesorios. Su obra, reconocible al instante, destacaba por el uso de elementos naturales como semillas, cáscaras, madera, barro, cuerno, conchas, escamas de pescado, madreperla y tejidos orgánicos. Más que materiales, eran símbolos de vida.

Su trabajo fue siempre una declaración de identidad. Sissy hablaba del Caribe sin decirlo: Lo traducía en texturas, colores, ritmos y contrastes. Apostó desde muy temprano por la sostenibilidad, no como tendencia, sino como filosofía de vida. Sus piezas eran, al mismo tiempo, arte y memoria.

Representó a la República Dominicana en escenarios internacionales, como la Bienal de Francia en el año 2000, donde presentó objetos decorativos creados con materiales locales. Su obra también traspasó fronteras en forma de diseños para el hogar, logrando su entrada en mercados europeos. En pasarelas nacionales, dejó huellas imborrables con colecciones como ‘Origen’, presentada en Dominicana Moda 2013, y ‘Etnia’, en el Draft Model International, donde reafirmó su dominio del lenguaje natural y artesanal.

Su rol como impulsora de la artesanía la convirtió en una figura clave para las comunidades creativas. Colaboró con organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Sosúa (ADSS), apoyando proyectos, concursos y talleres que buscaban fortalecer la artesanía turística y promover el trabajo de artesanos locales.

‘Soy’: Una oda a la vida, la belleza oculta y el renacer

Una década después de mantenerse en bajo perfil, Sissy regresó con fuerza creativa a través de ‘Soy’, su colección más introspectiva y poderosa. La describía como una mirada al deseo indoblegable de vivir: Una conversación honesta entre ella y su propia historia.

“‘Soy’ define el indoblegable deseo de vivir. Es una mirada a la belleza oculta”, expresaba la diseñadora al presentar la colección, nacida en un momento de quietud, introspección y reevaluación personal. Revisando su taller, encontró una caja de hilos deteriorados. Lo que pudo ser desecho se transformó en chispa creativa: “En otros tiempos, los hubiera desechado. En cambio, ahí surgió la colección de accesorios”, relató.

Los collares, poderosos y vibrantes, parecían tener pulso. Eran, como decía Sissy, “amor al olvido reconciliado”: Testimonios de una diseñadora que transformaba lo cotidiano en una experiencia estética trascendente. Sus creaciones siempre eran más que accesorios, eran fragmentos de historia, valentía y espiritualidad.

Para Sissy, la naturaleza, el ser humano y la vida misma eran motores creativos inagotables. Veía en la industria local un futuro prometedor, siempre en movimiento, siempre reinventándose. Su mensaje para los jóvenes creadores fue claro y contundente: Mirar hacia lo propio.

“Somos ricos en ideas, conceptualización, elementos, paisajes y cultura”, repetía, convencida de que la identidad dominicana ofrece un universo infinito de posibilidades estéticas.

Su fallecimiento deja un vacío en la moda y en la artesanía nacional, pero también un legado monumental. Sissy Bermúdez no solo diseñó piezas: Diseñó un modo de ver el mundo. Su obra, tejida desde el amor por lo natural, la autenticidad y la libertad, continúa viva. Hoy, se le recuerda como una visionaria que dignificó lo autóctono, una mujer cuya creatividad fluía como el mar que tanto la inspiraba.

Su luz, como su obra, permanece.