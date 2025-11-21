Oscar de la Renta: La Ciudad Colonial será testigo de sus 60 años en la moda

La casa Oscar de la Renta prepara un acontecimiento histórico. Por primera vez, la firma celebrará un aniversario en la República Dominicana, y lo hará con un evento sin precedentes en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, cuna de la inspiración y los afectos del diseñador.

Oscar de la Renta celebrará sus 60 años en la moda con un majestuoso desfile en la Ciudad Colonial

Este próximo 17 de diciembre, la marca presentará una velada que combina moda, patrimonio cultural y celebración: un desfile especial con la colección Pre-Otoño 2026, seguido de una gala inmersiva en cinco espacios artísticos dentro de la Fortaleza Ozama.

Un homenaje a sus raíces dominicanas

El evento se concibe como un tributo directo a Óscar de la Renta, a su legado y a los lugares que marcaron su vida en República Dominicana. La pasarela estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional, que aportará una atmósfera majestuosa a la presentación.

Tras el desfile, los invitados se trasladarán a una gala diseñada por David Monn, reconocido por producir eventos de alto nivel en Nueva York, Londres y Medio Oriente. Los cinco ambientes inmersivos reinterpretarán las distintas moradas del diseñador en el país, desde el Caribe profundo hasta la Ciudad Colonial. La producción ejecutiva está a cargo de Rodolfo Madera.

Una celebración dominicana desde la esencia

El 60 aniversario no solo rinde homenaje al diseñador: también hará brillar la cultura dominicana mediante colaboraciones locales cuidadosamente seleccionadas. Entre ellas:

• Gastronomía del chef Olivier Bur de Casarré,

• Chocolate artesanal Kahkow,

• Ron Brugal,

• Cerveza Presidente,

• Y, el apoyo institucional del Grupo Puntacana y República Dominicana.

• Una boutique pop-up en la Casa del Diseñador

Como antesala a la celebración, a partir del 11 de diciembre abrirá una boutique temporal en la Casa del Diseñador en la Ciudad Colonial, en colaboración con Casas XIV. Este espacio ofrecerá acceso exclusivo a la más reciente colección y a piezas únicas disponibles antes del evento.

Arte que se convierte en moda

Para este aniversario, Oscar de la Renta encargó seis obras originales a la artista británica Maxine Hart, conocidas por su enfoque vibrante y contemporáneo.

Las pinturas, inspiradas por primera vez directamente en paisajes dominicanos, se convertirán en estampados de la colección Pre-Otoño 2026.

Entre los lugares representados se encuentran: el Alcázar de Colón, la antigua casa del diseñador en Punta Cana, la Fortaleza Ozama, la icónica Calle El Conde y dos paisajes de playa del Caribe oriental.

El 60 aniversario de Oscar de la Renta promete convertirse en uno de los eventos de moda más importantes del año: una celebración de legado, identidad y lujo que coloca a la República Dominicana en el centro del mapa internacional de la moda.