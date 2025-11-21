Moda Jumbo impulsa el talento local con “Caracol”, la nueva colección de Maylé Vásquez

A lo largo de los años, Jumbo ha colaborado con más de 20 diseñadores dominicanos, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo de la industria creativa nacional y la moda dominicana. En esta ocasión, presentó “Caracol”, su primera colaboración con la reconocida creadora dominicana Maylé Vásquez. Esta colección exclusiva para Moda Jumbo celebra la feminidad en todas sus etapas y reafirma la misión de la marca de enaltecer la moda dominicana, al alcance de todos.

“Desde sus inicios, Jumbo siempre ha impulsado el talento dominicano, especialmente en la industria de la moda. Esta entrega forma parte del programa De Aquí Con Corazón, una iniciativa que reafirma la visión de Jumbo de impulsar la creatividad y ofrecer moda con identidad dominicana.” expresó Madelyn Martínez Moya, vicepresidente de Mercadeo y Retail Financiero de CCN. “Estas iniciativas no solo celebran la moda hecha en el país, sino que también permiten que nuestros clientes accedan a piezas de alta calidad y diseño a precios asequibles” continuó.

Moda Jumbo apuesta por el talento local con “Caracol”, la nueva colección de Maylé Vásquez

La colección “Caracol” destaca por su elegancia atemporal, su versatilidad y la huella característica de Maylé Vásquez, quien cuenta con más de diez años de trayectoria en el diseño local. Fiel a su estilo, la diseñadora incorpora en esta propuesta sus elementos más emblemáticos —los amarres o wraps y los tachones— reinterpretándolos en piezas pensadas para acompañar a la mujer en cada etapa de su vida.

Moda Jumbo apuesta por el talento local con “Caracol”, la nueva colección de Maylé Vásquez

El proceso creativo tomó dos años y se desarrolló de forma colaborativa entre la diseñadora y el equipo de Textil de Centro Cuesta Nacional. Según Cuadra, vicepresidenta de Textil de CCN, el objetivo fue combinar atemporalidad, versatilidad y ese toque especial que las mujeres buscan al vestir y combinarlo con las características emblemáticas de las piezas de Maylé. “Son piezas con siluetas fluidas, lazos y volumen, diseñadas para permanecer en el clóset por muchos años”, destacó.

“Caracol” se compone de piezas que reflejan los sellos distintivos de la diseñadora. Los tachones se aprecian en blusas, t-shirts y pantalones clásicos en blanco, negro y azul pastel, incluyendo una opción para madre e hija. Los amarres o el icónico estilo wrap se presentan en tonos beige, arena, azul claro y blanco, con blusas, pantalones anchos y camisetas que permiten múltiples formas de uso. Por su parte, los flecos se convierten en protagonistas de las piezas más festivas, en tonos rojo vino, blanco y crema, aportando dinamismo, movimiento y autenticidad.

La propuesta contempla textiles ligeros y frescos, ideales para el clima caribeño, seleccionados cuidadosamente para mantener la calidad y la comodidad. Su paleta cromática se inspira en los paisajes costeros dominicanos y en el caracol como símbolo de evolución y vida cíclica. Predominan tonos neutros como el blanco, negro, beige y azul claro: colores combinables y duraderos que refuerzan la idea de piezas esenciales para el “fondo de armario”.

Jumbo invita al público a descubrir y disfrutar esta colección exclusiva disponible en sus tiendas a nivel nacional, y a seguir las redes sociales de la marca para conocer sobre las visitas especiales que hará la diseñadora Maylé Vásquez en diferentes sucursales.