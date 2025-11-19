The Art of Hosting, una experiencia dedicada al arte de recibir en Navidad

Florenzza celebró la nueva edición de The Art of Hosting, esta vez centrada en la temporada navideña. El encuentro, realizado en Florenzza Upstairs, reunió a invitados interesados en decoración, lifestyle y el arte de recibir en casa, con una propuesta visual inspirada en los nuevos colores de la navidad, texturas naturales y elementos artesanales para el hogar.

Florenzza es una floristería dedicada a la venta y elaboración de arreglos florales personalizados, para tu hogar, boda o eventos en general. Cuenta con más de 100 variedades de flores frescas importadas, desde tulipanes, peonías, claveles y plantas de relleno para los arreglos hasta eternas de tela. Además, tienen un equipo de planificación, organización y diseño de eventos con más de 20 años de experiencia.

Taller Centro de mesa de navidadJulio Cesar / Listin Diario

La actividad contó con asistentes que conocieron ideas de montaje para mesas navideñas, arreglos florales, selección de vajilla y detalles que elevan la experiencia de ser anfitrión.

Taller de etiqueta y protocoloJulio Cesar / Listin Diario

De la mano de Ana María Rodríguez, hija de Lorren Abbott, las invitadas pudieron explorar los distintos materiales usados para hacer arreglos, estilos y la variedad que tiene Florenzza en su tienda. Además, pudieron aprender a hacer coronas de navidad con pino y otras plantas frescas.