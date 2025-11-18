La reconocida diseñadora dominicana de alta joyería Gisselle Mancebo fue distinguida con el “Galardón a la Diseñadora de Joyas Internacional” otorgado por el Senado de Puerto Rico, durante la segunda edición de la Gala Quisqueya y los Premios Juan Pablo Duarte 2025. El reconocimiento exalta su destacada trayectoria, su visión creativa y su influencia en el universo de la joyería contemporánea.

Gisselle Mancebo recibe el galardón “Diseñadora de Joyas Internacional” del Senado de Puerto Rico

En un momento clave de expansión global, Mancebo continúa posicionando su marca en importantes escenarios internacionales. Recientemente participó en una pasarela producida por Art Hearts Fashion en Shanghái, donde presentó piezas exclusivas elaboradas junto a la diseñadora Giannina Azar, utilizando cristales suizos y checos que refuerzan el sello de sofisticación y maestría artesanal que caracteriza a su firma.

“Este premio representa un compromiso renovado con mi país y con la misión de seguir llevando la joyería dominicana a escenarios internacionales. Cada pieza que diseño es un reflejo de nuestra historia, nuestra fuerza y nuestra belleza cultural”, afirmó la creadora conocida como la Reina del Larimar.

Con esta distinción, el Senado de Puerto Rico reafirma el valor de Gisselle Mancebo como una de las embajadoras más influyentes de la joyería dominicana. Su trabajo destaca por una estética impecable, una identidad poderosa y un compromiso constante con elevar el nombre del país a través de cada una de sus obras.