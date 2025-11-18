¿Cuáles diseñadores dominicanos han colaborado con Moda Jumbo?

Mondino es una línea de moda de las tiendas Jumbo, creada para ofrecer ropa y accesorios modernos, asequibles y de buena calidad, únicamente en sus tiendas.

En los últimos años, Mondino ha consolidado un papel clave en el diseño dominicano. A través de colaboraciones cápsula con talentos locales, Jumbo ha logrado ofrecer piezas de diseñador a precios accesibles, además de dar visibilidad a talentos en la moda. Con el anuncio de la colaboración Maylé Vásquez x Jumbo, que se lanzará este miércoles 19, vale la pena conocer algunas de las colaboraciones previas de la franquicia.

Mondino by José Jhan

Jose Jhan

COLECCIÓN DE JOSE JHAN CON MODA JUMBO by Centro Cuesta Nacional

Jhan es uno de los diseñadores que más ha trabajado con Moda Jumbo, teniendo junto a ellos tres colecciones. En su última colección Resort 2024, Mondino By Jose Jhan, presento una propuesta con más de 40 piezas para toda la familia; Hombre, mujer, niños y adolescentes.

Esta colección es fácil de identificar, se caracteriza por el emoji de cara feliz bordado o estampado en las piezas y en azul. Desborda la alegría y positividad que caracterizan a los dominicanos. Esta colección incluye pijamas, camisas, shorts de baño, polos, abrigos e incluso zapatos.

Jusef Sánchez, colección “Resort 2024”

Jusef Sánchez, colección “Resort 2024”

COLECCION RESORT 2024 DE JUSEF SANCHEZ Y MODA JUMBO by Centro Cuesta Nacional

Una propuesta que consta de 17 piezas femeninas de lino, entre ellas palazzos, trajes de baños, blusas, vestidos maxi y pañoletas. Gracias a sus colores neutros las piezas son combinables entre ellas, ya sea para eventos de día o noche.

“Nuestra colección Resort 2024 de Jusef Sánchez exclusiva para Moda Jumbo es una propuesta de edición limitada que celebra a la mujer dominicana, resalta por tener un corte elegante y sobre todo muy femenino como es característico de Jusef, quien es una muestra del talento que tenemos en nuestro país”, expresó Cristina Cuadra, vicepresidente de textil de Centro Cuesta Nacional.

Leonel Lirio, Julio Marcano, Magaly Tiburcio, Sully Bonelly, José Jhan y Jenny Polanco con la colección “Retrospectiva 2022”

Piezas de la colección Retrospectiva 2022

Presentación de la coleción Retrospectiva 2022

Para celebrar el vigésimo aniversario de Jumbo y del programa "De Aquí con Corazón”, Moda Jumbo decidió crear una colección con grandes diseñadores dominicanos, volviendo sus diseños asequibles, pero manteniendo la identidad de cada uno. Juntos crearon una colección con un total de 30 piezas.