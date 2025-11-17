La moda dominicana volvió a dejar huella en el escenario internacional durante la quinta edición del Durango Fashion Week (DUF). Considerado uno de los eventos de mayor crecimiento en el norte de México, el DUF reunió a diseñadores, medios y plataformas de más de siete países, consolidando a Durango como una nueva capital de la moda latinoamericana. En este contexto, la presencia dominicana se destacó con fuerza y diversidad creativa.

La moda dominicana brilla en Durango Fashion Week 2025

Giannina Azar: una pasarela estelar

Entre los nombres más aplaudidos estuvo la reconocida diseñadora Giannina Azar, quien presentó una de las pasarelas más esperadas del evento. Su colección, cargada de dramatismo, sofisticación y brillo caribeño, reafirmó su posición como una de las creadoras más influyentes de Latinoamérica. El público respondió con ovaciones, celebrando su característico impacto visual y su maestría artesanal.

Yohanna Gursey relanza GERCI con elegancia consciente

Otra de las figuras dominicanas destacadas fue Yohanna Gursey, diseñadora con raíces dominicanas y base en Estados Unidos, quien presentó el relanzamiento de su marca GERCI, una firma dedicada a “elevar los sueños e inspirar un estilo consciente” a través de piezas de elegancia atemporal.

La colección incluyó más de 25 looks que celebraron la feminidad, la sofisticación y el lujo sostenible.

Además, Gursey tuvo un momento especial al presentar The Green Fashion Project, una iniciativa creada junto a la organización estadounidense Latinos In Action, con el apoyo de Jack Ramos. El proyecto —representado por jóvenes talentos como Diego Armando (México), Melanie Hernández (Cuba) y la dominicana Sahori Ramírez— promueve la sostenibilidad en la industria y refleja el compromiso del talento dominicano con una moda más responsable y con visión global.

Talento dominicano en pasarela

La presencia dominicana también brilló en la pasarela con las apariciones estelares de:

Karibel Pérez, Miss Supranational República Dominicana y Miss Supranational Caribbean International.

Esmeilin Tejada, Miss Teen International República Dominicana.

Ambas modelos aportaron elegancia y proyección internacional, convirtiéndose en embajadoras de la belleza y el porte dominicano.

Comunicación dominicana con impacto internacional

En el ámbito comunicacional, República Dominicana también estuvo representada. Sophia Sanabria, comunicadora y estratega de moda, formó parte del equipo de medios internacionales, generando cobertura y visibilidad para diseñadores y proyectos del evento.

En el país, el programa Fashion Freak TV, dirigido por Marielle Araujo Puello, fungió como medio aliado, amplificando el impacto del Durango Fashion Week en el Caribe.

Una plataforma que impulsa talento y sostenibilidad

Bajo la dirección del dominicano Jack Ramos y de Grecia Reyes Santander, el Durango Fashion Week ha logrado posicionarse como una plataforma clave para el talento emergente, la sostenibilidad y la colaboración entre países.

Esta quinta edición fortaleció alianzas con plataformas como:

New York Fashion Week por FDLA, liderada por la dominicana Albania Rosario

Washington DC Fashion Week – Sustainable Fashion Week

Andes Fashion Week (Chile)

Aruba Fashion Week

“Nos llena de orgullo contar con una representación dominicana tan fuerte. República Dominicana es hoy un referente de creatividad y elegancia dentro del circuito latinoamericano”, expresó Jack Ramos, cofundador y director general del DUF.

Un Caribe con voz global

La participación dominicana en Durango Fashion Week 2025 demuestra cómo el país sigue afianzando su influencia en la moda internacional, no solo desde el diseño, sino también desde la comunicación, la gestión cultural y la sostenibilidad.

Una señal clara de que la moda dominicana está lista para liderar conversaciones globales sobre creatividad, identidad y propósito.