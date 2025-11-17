La firma de moda de autor MiMichMo, liderada por el director creativo Mich Román presentó su propuesta en el Tlaquepaque Fashion Show e hizo su debut con su colección “STURDINESS”.

MiMichMo Redefine la Sastrería de Autor con “STURDINESS” en Tlaquepaque Fashion Show

El desfile, celebrado con lleno total, capturó la atención de la audiencia y la prensa especializada al presentar una propuesta que combina la Sastrería Origami con un performance conceptual y siluetas gender-fluid que expanden los códigos contemporáneos del lujo latino.

Fiel al concepto El Ritual del Pliegue, MiMichMo transformó la pasarela en una experiencia inmersiva. Modelos masculinos y femeninos desfilaron portando Artefactores y figuras de origami —como grullas y mariposas— que reforzaron la narrativa de “el ingenio en la construcción”, convirtiendo cada salida en un manifiesto visual.

La colección desarrolló un relato preciso de color y textura: inició con lienzos blancos de abstracción pura, evolucionó hacia armaduras urbanas en negro, continuó con la fluidez estructurada del azul y culminó con un clímax poderoso en rojo, donde cada look fue elevado por la alta joyería de la casa colaboradora Joyas Monarca.

“La recepción en Guadalajara ha sido increíble”, expresó Mich Román. “La gente conectó no solo con la estética, sino con el mensaje. Ver la reacción tan positiva a nuestras siluetas sin género confirma que el futuro del lujo de autor está en la inteligencia del diseño y en la autoexpresión sin etiquetas. STURDINESS es la armadura del profesional creativo, sin importar su identidad”.