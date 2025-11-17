Miami Fashion Week® 2025 concluye con una celebración global de estilo, sostenibilidad e innovación

La edición 2025 de Miami Fashion Week® (MIAFW) culminó tras una semana vibrante de pasarelas, tecnología, educación y diálogo cultural, celebrada del 20 al 25 de octubre. Este año, el evento reafirmó a Miami como una capital global de la moda donde convergen el diseño, la sostenibilidad y la innovación.

“Miami Fashion Week es donde la creatividad se encuentra con la oportunidad”, expresó Lourdes Fernandez-Velasco, directora ejecutiva de MIAFW. “Desde los talentos emergentes de Miami hasta los íconos internacionales, buscamos impulsar la colaboración, inspirar innovación y demostrar que la moda puede ser una fuerza para la cultura y la sostenibilidad. Abrir conversaciones sobre temas ambientales es clave para construir un futuro más consciente”.

Una semana de talento global y fusión cultural

La semana inició con una conferencia de prensa en el histórico Freedom Tower de Miami Dade College, símbolo de la herencia cultural de la ciudad. Allí participaron Fernandez-Velasco, el comisionado Oliver G. Gilbert III, y la vicepresidenta Maryam Laguna Borrego, junto a diseñadores y líderes de la industria.

El calendario de desfiles incluyó presentaciones de diseñadores internacionales y latinoamericanos como Beatriz de la Cámara (Mr. C Miami – Coconut Grove), Sitka Semsch (Shops at Merrick Park), Brenda Noy y Jenny Polanco (Gary Nader Art Centre), además de Yenny Bastida y Jhoan Sebastian Grey (Gale Miami Hotel and Residences).

Una gala deslumbrante con Naeem Khan

El jueves 23 de octubre, la Gala de Miami Fashion Week en Queen Miami Beach presentó un espectacular desfile del reconocido diseñador Naeem Khan, célebre por su artesanía, bordados y piezas de alta costura.

El evento sirvió como recaudación de fondos para el Miami Fashion Institute de Miami Dade College, reforzando el compromiso de MIAFW con la educación y el desarrollo del talento.

Entre los asistentes estuvieron Shareef Malnik, Gabrielle Anwar y la artista de Amazon Eva Ruiz, quien ofreció una presentación en vivo.

Durante la semana, tanto Naeem Khan como Nicole Miller recibieron proclamaciones oficiales del condado Miami-Dade por su contribución a la moda global y su compromiso con la creatividad, la artesanía y la sostenibilidad.

MIAFW Summit: donde se construye el futuro de la moda

El 22 de octubre, el MIAFW Summit, realizado en alianza con el Miami Fashion Institute, reunió a más de 20 voces líderes de la moda, la sostenibilidad y la tecnología bajo el lema “The Future of Fashion is Built Here”.

El programa incluyó conferencias de Nicole Miller y Naeem Khan, además de paneles con Angel Sanchez, Sitka Semsch, Yenny Bastida, Jhoan Sebastian Grey, Shantall Lacayo y otros expertos.

La jornada cerró con el primer desfile virtual presentado por el Miami Fashion Institute, marcando un importante avance hacia la integración del diseño digital en la educación de moda.

Noche de clausura en Eden Roc: moda y futuro en un mismo escenario

La semana finalizó con una fiesta de clausura en el Eden Roc Miami Beach, donde se presentaron tres desfiles virtuales de Rene by RR, Sitka Semsch y Jhoan Sebastian Grey. Estas presentaciones fusionaron arte y tecnología para mostrar colecciones digitales creadas en colaboración con talentos emergentes del Miami Fashion Institute.

Impulso a diseñadores y fortalecimiento de Miami como capital creativa

Con el apoyo del Condado Miami-Dade, MIAFW continúa expandiendo oportunidades para diseñadores del continente. Por primera vez, los participantes accedieron al Mana Fashion Showroom en Downtown Miami, conectándolos con compradores, minoristas y plataformas de negocio dentro de un ecosistema de moda reconocido internacionalmente.

Acerca de Miami Fashion Week

Miami Fashion Week® (MIAFW) es reconocida oficialmente por el Fashion Calendar Important Dates del CFDA, junto a Nueva York, Londres, París y Milán. Con una visión basada en la moda, el arte, la sostenibilidad y la innovación, MIAFW conecta continentes destacando talentos latinoamericanos, casas internacionales y creativos de Miami.

El evento atrae medios globales, celebridades y líderes de la industria, ofreciendo una plataforma vibrante, inclusiva y memorable.