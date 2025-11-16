Orgullo dominicano en los Latin American Fashion Awards

El talento dominicano continúa brillando y con fuerza, entrega y pasión. ¡Eso es admirable! La piel se pone gallina. Esta vez está sucediendo, de hecho, está pasando en los Latin American Fashion Awards, un evento que celebra la excelencia creativa en Latinoamérica. Este año, varios dominicanos fueron reconocidos y evaluados por su trabajo, posicionando a la República Dominicana como un referente de estilo, innovación y autenticidad.

¡Somos grandes! República Dominicana está emocionada de ver a sus talentos, a sus hijos, ser más audaces, crecer. Es que nos estamos haciendo notar. Este artículo es un homenaje a esos nombres que respaldan, con sus créditos y trayectoria, una nueva era para la moda dominicana.

Querido dominicano que luchas por tus sueños: Estar entre los finalistas de un certamen de esta magnitud ya simboliza un logro. Los LAFA evalúan creatividad, impacto internacional, relevancia cultural y una contribución palpable al ecosistema de moda local.

Más allá del glamour que se muestre en esta alfombra roja, se pondrán de pie y la pisarán seres humanos con años de trabajo detrás: bocetos, altas y bajas, muestras y reflexiones sobre identidad…, ¡es admirable!

En este contexto, que varios dominicanos figuren en la terna de finalistas habla de más que moda: Es la visibilización de una identidad que se reinventa y exporta.

Entre los finalistas dominicanos están Juanel Hernández, Renell Medrano y Lineisy Montero, modelo dominicana de amplia trayectoria internacional; Le Blanc Studios, firma dominicana que fusiona la estética caribeña con la sofisticación global; Tiempo de Zafra, proyecto dominicano de moda responsable que utiliza materiales reciclados y busca un impacto social sostenible; Yoanny García, diseñadora dominicana cuyas piezas mezclan lujo, manufactura exigente e identidad caribeña; y Raúl López en la categoría de ‘Diseñador del Año’.

Además, Dwarmis Concepción, diseñadora dominicana radicada en Nueva York que reivindica raíces latinas en su trabajo; y Joarla Caridad, diseñadora de joyería dominicana que transforma tradición artesanal en lenguaje contemporáneo.

Fueron evaluados también Isla & White, una firma dominicana que da vida al espíritu caribeño para crear un mundo lleno de color, seguridad, feminidad y sofisticación; La diseñadora Jimena Guzmán, Eduardo Holguín, Ká Dipuglia, Hiandra Martínez, Miguel Genao, Modern Monarchie, Sergio Pontier y Maylé Vásquez se encuentran entre las personalidades que figuran en este icónico ensemble. Cada uno de ellos es ejemplo de cómo la isla está sembrando creatividad que trasciende sus fronteras.

¡Gracias porque, en un mundo donde las capitales tradicionales dictan tendencias, la República Dominicana emerge como epicentro creativo alternativo! Los finalistas de los Latin American Fashion Awards no solo representan a su país, sino también la posibilidad de que una isla del Caribe sea protagonista en la gran escena de la moda latinoamericana