La moda al estilo 'Street style' de los artista dominicanos

El street style, o moda de calle, es un estilo de moda urbana que se origina en las calles, no de pasarelas de alta costura. Este es un estilo bastante peculiar, es en el que más libertad se tiene de expresar la realidad de cada persona. Es un lenguaje de libertad y expresión.

Cada día las nuevas generaciones abrazan sus gustos en la música, el arte, sus valores y personalidad para llevarlos a su estilo personal. La música es uno de los elementos más influyentes en el nacimiento de tendencias y estéticas. Esto lo podemos observar en el hip hop de Estados Unidos, el Rock, Punk y hasta el Reggae de Jamaica. Aunque muchos buscan alejar su estilo de las tendencias al usar estas estéticas, ¿de qué se inspiran las marcas de lujo para sus colecciones que luego marcan las tendencias?

“Hay una tendencia circular”, comenta Bramtco Martin, estilista y director de arte. “La moda nace en la calle, alienta a los diseñadores y vuelve a la calle renovada, salpicada de tintes creativos”. Las grandes marcas de alta costura y fast fashion necesitan del individualismo de las personas comunes para construir su propia identidad.

El estilo urbano dominicano

La moda de calle está influenciada por cómo se visten nuestros artistas y talentos que, a su vez, se ven influenciados por el estilo de las calles de Estados Unidos y corrientes anglosajonas, que trae accesorios ostentosos brillantes y siluetas sobredimensionadas. Aunque la estética urbana dominicana tiene raíces en el hip hop y el streetwear estadounidense, ha desarrollado un sello particular; una mezcla de color, riesgo y orgullo caribeño que la hace única frente a otras escenas urbanas del mundo.

En el país no hay una marca que podamos catalogar como la número uno a la hora de hablar de tendencias en moda de calle, sin embargo, podemos señalar casas como Luar de Raúl Lopez, que apuesta por crear ropa llamativa y con un aire rebelde dirigidas a este segmento. También tenemos a Goddthea de Atenea Méndez, crea piezas oversize, cropped y texturas maximalistas con denim.

En el caso de los artistas dominicanos, esa rebeldía se convierte en una marca personal. Figuras como Tokischa, El Alfa, Kiko el Crazy, La Insuperable y La Perversa han consolidado una estética propia que combina atrevimiento, lujo y lo caribeño. Su manera de vestir comunica tanto como su música, rebeldía con cadenas y accesorios brillantes, tenis grandes, chaquetas de mezclilla y prendas con cristales o lentejuelas son parte del lenguaje visual que los identifica.

Elementos comunes del Street Style

El street style dominicano se caracteriza por una mezcla de atrevimiento, colores vibrantes, prendas oversize, tenis de diseñador, joyas llamativas y combinaciones maximalistas e inesperadas, son parte del lenguaje visual que define a los exponentes de dembow, merengue y reguetón local. Los tenis son un calzado esencial para los exponentes urbanos, específicamente los Air Jordan de Nike, Adidas y New Balance.

Por otro lado tenemos la chaqueta, de tela, cuero, jean o ejecutiva, otro elemento base para el estilo de calle. Según la diseñadora y crítica de moda, Anny Abate, la fuerza del estilo de calle dominicano está en su dimensión de las piezas. Para ella, las prendas amplias y los tejidos duros, rústicos y pesados reflejan el deseo de protección, de libertad y el negarse a las imposiciones. Las chaquetas grandes, los pantalones sueltos y largos desproporcionados son una especie de ADN visual.

Otros elementos que a lo largo de los últimos años se han reintegrado a la moda de calle en el Caribe son los sombreros de paja, gracias de referentes como Bad Bunny que ha traído la nostalgia de la vida campesina y trabajador; La falda, ha pasado a formar parte del closet masculino; Las camisas de cuadros y bermudas estilo corsario intervenidas con cristales y apliques.

En definitiva, el street style, al igual que otros estilos, está marcado por muchos ámbitos. El comportamiento de la política, el arte, la economía y sobre todo la música son esenciales para que nuestros artistas y talentos tengan un estilo diferenciador. Los elementos se van transformando y adaptando de cómo los ven nuestros referentes en Estados Unidos a su personalidad y, luego, los consumidores son influenciados hasta adaptarlos a su estilo.