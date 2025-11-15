Holiday season
H&M Studio abraza el glamour audaz en su colección Holiday 2025
Inspirada en el espíritu provocador y teatral de los New Romantics, la colección Holiday 2025 de H&M Studio celebra la extravagancia con una actitud desafiante. La propuesta fusiona la exuberancia de los años 80 con la sensibilidad contemporánea, dando vida a piezas que oscilan entre lo dramático y lo sofisticado. Hay vestidos con volantes esculturales, blazers de hombros marcados, encajes con lunares de aire gótico, estampas florales profundas, cuero lavado y transparencias adornadas con lentejuelas. Es una invitación a vivir la temporada navideña con glamour, autenticidad y creatividad.
La colección llegará a H&M Studio en Ágora Mall, Santo Domingo, el 18 de noviembre.
La paleta de color se inclina hacia lo decadente y refinado: negro, chocolate intenso, burdeos profundo, beige, blanco puro y un destello de amarillo que ilumina el conjunto. Entre los materiales destacan el cuero lavado, las lentejuelas transparentes, el algodón estructurado, los jacquards ricos en textura y tejidos de malla que aportan ligereza. Cada pieza combina nostalgia y modernidad con un enfoque fresco en los volúmenes.
Las camisas ocupan un lugar protagónico esta temporada. La clásica versión de esmoquin se reinterpreta con un cuello abierto y hombros descubiertos, pensada para lucir joyería llamativa y elevar cualquier look festivo.
“Los últimos años de los 70 y principios de los 80 fueron una época de ruptura, donde pasado y futuro se combinaban para crear algo nuevo para el presente. En H&M Studio quisimos canalizar esa extravagancia para esta temporada”, explica Kathrin Deutsch, diseñadora de la colección. “Las siluetas son impactantes, jugamos con los volúmenes y nada es demasiado perfecto o bonito. La colección funciona como un guardarropa completo, permitiendo que cada persona construya su propia versión del vestuario festivo”.