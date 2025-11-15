El futuro de la moda es sostenible: conoce cinco marcas jóvenes que se basan en la sostenibilidad

La moda es la segunda industria más contaminante, después del petróleo. Según The True Cost, un estadounidense promedio desecha 82 libras de textiles cada año. Mucha de esa ropa se dona pero termina en tiendas de segunda mano de países como Haití o RD.

El 70% de las emisiones de la moda provienen de la producción, en gran parte por el uso de fibras sintéticas; un 22% procede de los viajes de los consumidores para ir de compras; y un 4% del transporte de la mercancía, según el artículo de Moda sostenible: lo que debes conocer sobre esta tendencia de la página web del Banco Popular en Línea. Así que ¿Por qué no usar esos mismos textiles para crear piezas nuevas y evitar más daños?

Ozeano Swimwear

Es una marca dominicana fabrica trajes de baño a partir de textiles hechos con plástico reciclado de botellas y redes de pesca (RePET), lo que reduce la dependencia del petróleo virgen y ayuda a mitigar la contaminación marina. Utiliza fibras naturales como la fibra de la Flor de Jacinto de Lila para accesorios, ayudando a controlar esta planta invasora en los ecosistemas locales. Utilizan la sublimación e impresión textil, procesos que no requieren agua ni liberan residuos tóxicos. Además, Ozeano destina un porcentaje de sus ventas a fundaciones de conservación marina y tienen una certificación B, es decir, cumple con los estándares más altos de impacto social y ambiental.

Goddthea

Goddthea es una marca dominicana emergente con un enfoque de sostenibilidad muy claro. Se basan en la moda circular y el upcycling, con un enfoque muy específico en un material altamente contaminante, el denim.

Utiliza como materia prima el denim que recupera de tiendas de segunda mano o que sería desechado. Esto es crucial, ya que la producción de denim nuevo utiliza grandes cantidades de agua y de tintes químicos. Al usar este material y darle una nueva vida, Goddthea reduce drásticamente su huella ambiental.

Ká Dipuglia

Ká Dipuglia es una marca dominicana creada en el 2020 por Karla Dipuglia, con el objetivo de crear un futuro consciente en la moda caribeña. La marca se define con el compromiso con la sostenibilidad ambiental, su impacto positivo en la comunidad y su trazabilidad, son conscientes de dónde viene cada material y de los procesos de producción de sus piezas.

Dipuglia destaca por su colaboración con pequeños fabricantes locales y por utilizar cuero vegano de cactus como una alternativa a los procesos y prácticas tóxicas para la producción de cuero animal.

Milée Collection

Milée Collection, de la diseñadora Mildred Veras, es una marca de moda sostenible y upcycling que utiliza los sobrantes de Denim de fábricas y residuos de costura de máquinas de coser para rellenar sus accesorios. No ordena materiales fuera de las sobras de producción de nuestro país. Además, tiene un programa donde los compradores pueden donar sus piezas de Jean viejas y recibir descuentos en su tienda, y ofrece reparación de tus piezas para evitar la compra de nuevas.

Su marca evita que el jean se convierta en residuo sólido y contamine nuestro medio ambiente, además de que evita crear nuevas producciones de denim que gastan miles de litros de agua cada día.

Tiempo de Zafra

Tiempo de Zafra es una marca dominicana que se enfoca en la sostenibilidad a través del reciclaje de materiales. La marca transforma prendas descartadas y de segunda mano en piezas únicas con un estilo artesanal y una fuerte conexión cultural. No sigue tendencias ni calendarios de moda tradicionales; cada prenda es elaborada manualmente y tiene una identidad propia según el cliente.

Tiempo de Zafra apuesta por una moda consciente que reutiliza materiales, valora el trabajo manual y respeta la cultura local. Busca promover un consumo responsable y reducir el impacto ambiental.