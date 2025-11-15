Ana + Maria lanza su nueva colección 'Heranza': raíces, historia y legado

Ana + Maria, dirigida por Any Luciano y sus hijas Anabella y Jimena Cordero, es una marca de ropa Prêt-à-Porter (ropa lista para llevar) que nace en el 2007 con la idea de explorar y explotar el potencial de la camisa blanca, un color acromático, versátil y atemporal, a su vez, buscan empoderar a la mujer dominicana. La marca presentó su nueva colección 'Heranza', con una exposición museográfica, “Un momento para celebrar la artesanía, la herencia y la discreta elegancia de lo que perdura”.

Campaña de la colección "Heranza" de Ana + MariaAna + Maria via Instagram

'Heranza' es una carta al legado y la herencia, la describen como una conversación entre el pasado y el presente. Se inspira en los códigos atemporales de la arquitectura, un arte que perdura a través del tiempo más una paleta que honra los tonos tierra y el tiempo reinterpreta la memoria familiar a través de siluetas escultóricas. Por medio de esta nostalgia, líneas limpias y colores neutros, reafirma los valores y la visión de Ana + Maria, crear piezas atemporales que trascienden generaciones.