Hace unos días, Don Miguel Franjul, editor del periódico Listín Diario, hizo un comentario que, definitivamente, me puso a pesar: “Patricia solo hace moda ‘popi’”, me causó un poco de risa. Espero que en serio no piense eso del todo. Lo cierto es que me motivo a escribir sobre un ‘estilo’ que hace años está en tendencia y que, incluso, las marcas de lujo hoy se inclinan a tenerlas como opción en sus catálogos y diseños: El famoso ‘street style’ o, ‘moda de calle’.

Moda en movimiento: El viaje del streetwear desde los 80 hasta hoy

Es un estilo del que muchos (no todos han caído) de los que preferimos las tendencias más elegantes, sobrias o sofisticadas, hemos ido contagiándonos. Y es que cada una de estas piezas tiene una historia y hoy, más que nunca, portar una prenda de vestir con identidad tiene un significado muy especial para quienes seguimos de corazón la moda.

La moda informal, en este caso, urbana, está influenciada por subculturas como el hip-hop, el skate y el surf. Este estilo se caracteriza por prendas cómodas y versátiles, como tenis, sudaderas con capucha, camisetas gráficas y pantalones holgados, enfatizando la individualidad, la autenticidad y la expresión de la identidad a través de la pieza.

Como movimiento de moda urbana, el streetwear nace en los Estados Unidos, específicamente en California, durante los años 80. Ahí surge la marca Stüssy, vinculada al surf, el skate y el hip hop. Era una moda espontánea, creada por jóvenes que mezclaban ropa deportiva, de trabajo y de calle con identidad propia.

A finales de los 80 e inicios de los 90, Hiroshi Fujiwara viaja a los Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, donde entra en contacto con la cultura hip hop, el DJing, el skate y el graffiti.

La autenticidad, la mezcla de música, ropa y actitud hicieron que se enamorase de este concepto. Al regresar a Tokio, específicamente al barrio de Harajuku, empieza a traducir esa cultura urbana estadounidense al contexto japonés.

Así funda GOODENOUGH, considerada la primera marca de streetwear japonesa, y se convierte en una figura clave del movimiento llamado ‘Ura-Harajuku’, que dio origen a nombres como A Bathing Ape (BAPE), de Nigo, y UNDERCOVER, de Jun Takahashi.

Aunque la corriente japonesa nació después, lo que la hizo especial fue cómo reinterpretó el streetwear estadounidense con un enfoque meticuloso y casi artesanal. Japón tomó como inspiración al hip hop y al skate americano, transformándolos con un nivel de diseño, calidad y narrativa visual que luego terminó influyendo de vuelta en Estados Unidos y en todo el mundo.

Con el tiempo, Fujiwara fue apodado ‘el padrino del streetwear’ porque sirvió de puente entre ambas culturas, colaborando con Nike, Levi’s, Louis Vuitton y consolidando lo que hoy llamamos ‘high streetwear’ o ‘luxury streetwear’.

A partir de ahí, el streetwear se vuelve global, abriendo el camino para figuras como Nigo, Virgil Abloh, Demna Gvasalia, Pharrell Williams, Kanye West, A$AP Rocky, Heron Preston, Jerry Lorenzo, Mathew Williams y Kim Jones.

A Don Miguel y todos los lectores, el street style es, en esencia, una revolución silenciosa: Una pasarela sin escenario donde las marcas de lujo encuentran inspiración y las nuevas voces construyen su narrativa. Es identidad, es cultura. Por eso, estoy muy segura de que tocaremos más el tema…