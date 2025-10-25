Moda, identidad y visión: el jurado que eleva la voz latinoamericana

El escenario está listo para una nueva celebración del talento latinoamericano. Los Latin American Fashion Awards revelan su jurado internacional para la esperada segunda edición, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2025 en el icónico Casa de Campo Resort & Villas, en República Dominicana.

Durante cuatro días, la moda, el arte, la música y la cultura se entrelazarán en una experiencia curada al detalle, reafirmando el lugar de América Latina como una de las fuerzas más vibrantes e influyentes del panorama global.

Este año, el panel reunirá a íconos y visionarios de la industria mundial: Nina García, directora en jefe de ELLE US; Anna dello Russo, ícono de estilo y periodista italiana; Steven Kolb, presidente y CEO del CFDA; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica; Carlos Nazario, style director at large de Harper’s Bazaar; Carmen Busquets, empresaria y filántropa; Sara Sozzani Maino, de la Fondazione Sozzani; y Oskar Metsavaht, fundador de Osklen y Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para la Sostenibilidad, entre otros nombres de peso.

A esta lista de líderes se suman nuevas figuras como Imran Amed (The Business of Fashion), Gabriela Hearst, diseñadora reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, Zélika García, Juan Costa Paz, creativo detrás de campañas icónicas y, Donatella Versace, presidente del jurado.

“Los Latin American Fashion Awards destacan el talento subrepresentado y celebran la diversidad cultural, haciendo que la industria refleje mejor el mundo en el que vivimos”, Steven Kolb

“Los creativos latinos brillan por su autenticidad y su conexión con la identidad cultural. Su mezcla de emoción, tradición e innovación enriquece la moda global”, Carlo Capasa

Los ganadores se revelarán durante los cuatro días de celebración en noviembre. Además, los premiados participarán en un programa exclusivo de desarrollo profesional durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2026.

Más que una premiación, los Latin American Fashion Awards son un movimiento: una plataforma que impulsa el cambio, celebra la diversidad y proyecta al mundo el poder de la creatividad latina.