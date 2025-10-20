Entre las calles vibrantes del Bronx y la calidez del Caribe nace la esencia de MIJJAL, una marca de streetwear que traduce identidad, cultura y sostenibilidad en piezas cargadas de autenticidad. Detrás de esta propuesta está Mijjal De la Cruz, una diseñadora que ha sabido transformar su historia personal en un manifiesto de estilo y empoderamiento creativo.

MIJJAL: el streetwear con raíces entre el Bronx y el Caribe

Nacida en Nueva York y criada en el Bronx, Mijjal creció inmersa en una de las escenas urbanas más icónicas del mundo. La energía de los grafitis, el ritmo del hip-hop y la pasión por el baloncesto callejero moldearon su sensibilidad estética desde temprana edad. A los 12 años, su vida dio un giro cuando se mudó a la República Dominicana, un cambio que marcaría profundamente su identidad y su proceso creativo.

Su paso por Chavón Escuela de Diseño la llevó a descubrir su voz como diseñadora y, gracias a su talento, obtuvo una beca para Parsons School of Design en Nueva York, donde cursó un diplomado en Fashion Business. Fue allí donde nació su proyecto más personal: MIJJAL, una marca que fusiona sus dos mundos —el urbano y el tropical— con una mirada consciente hacia el futuro.

El ADN de MIJJAL: expresar la creatividad sin miedo

El lema de la marca, “Express your creativity”, resume la filosofía que impulsa cada una de sus colecciones. MIJJAL no busca seguir tendencias; busca contar historias reales a través de la ropa. Su propuesta se nutre de la cultura urbana, el arte, la música y la autenticidad de las calles.

Inspirada por el baloncesto callejero, los skaters, el hip-hop y las figuras que marcaron su crecimiento, Mijjal transforma esos referentes culturales en piezas con estética contemporánea, carácter gráfico y una clara intención sostenible. En cada diseño, el diseño gráfico ocupa un rol protagonista: ilustraciones, tipografía e impresión se combinan con materiales de alta calidad y procesos conscientes, reafirmando su compromiso con el planeta.

“My Roots / Mis Raíces”: una historia entre dos mundos

Su más reciente colección, titulada “My Roots / Mis Raíces”, es un viaje introspectivo que explora la transición entre sus dos hogares: Nueva York y República Dominicana. A través de esta propuesta, Mijjal rinde homenaje al choque cultural, la nostalgia y la búsqueda de identidad, elementos que han definido su trayectoria personal y profesional.

“My Roots” es más que una colección; es una declaración de pertenencia. Cada pieza refleja la conexión entre el asfalto neoyorquino y la calidez del Caribe, traduciéndose en un lenguaje visual que celebra la resiliencia, el orgullo y las raíces.

Moda consciente con propósito

MIJJAL apuesta por materiales que reflejan un compromiso real con la sostenibilidad: algodón 100% orgánico y biodegradable, leather sostenible (Eco-PU y otras alternativas conscientes), y técnicas de impresión como DTF, serigrafía y bordado que elevan el valor artesanal de cada prenda.

Con esta propuesta, Mijjal De la Cruz demuestra que la moda urbana puede ser un vehículo de expresión, memoria y transformación. Su visión conecta generaciones, fronteras y culturas, consolidando a MIJJAL como una marca que no solo viste cuerpos, sino también historias.